Oficjalne otwarcie nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Drawsku Pomorskim

Fot. archiwum

Filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomorskim, która w styczniu rozpoczęła działalność w nowym obiekcie, we wtorek została oficjalnie otwarta. – Mamy system najwyższej jakości i gotowości do ratowania ludzkiego życia – mówił marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz.

Marszałek podkreślił, że Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego (WSPR) to prawie 1000 medyków, którzy są najwyższej klasy specjalistami i 24 godziny na dobę są gotowi, by nieść pomoc mieszkańcom i turystom przebywającym na Pomorzu Zachodnim. To także najnowocześniejszy sprzęt i flota prawie 100 pojazdów.

– Mamy zbudowany na Pomorzu cały system najwyższej jakości i gotowości do ratowania życia ludzkiego – mówił z dumą Geblewicz.

Drugi wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek dodał, że obecnie w województwie realizowane są zadania z ochrony zdrowia na poziomie ponad 1 mld zł. Wskazał, że połowę stanowią środki z Krajowego Planu Odbudowy, z których, co podkreślił, korzystają „wszystkie szpitale” w regionie. Natomiast 500 mln pochodzi z Funduszu Medycznego i są skierowane na onkologię i psychiatrię dla specjalistycznych szpitali w Szczecinie.

Przypomniał także o ogłoszonym przez wojewodę zachodniopomorskiego nowym planie dla ratownictwa medycznego z budżetem ok. 250 mln zł. Przekazał dyr. WSPR Dorocie Łabinowicz list od minister zdrowia Jolanty Sobierajskiej-Grendy.

Nowo wybudowana drawska filia pogotowia ratunkowego powstała przy ul. Chrobrego, na której mieściła się jej dotychczasowa siedziba. Na powierzchni blisko 500 m kw. są: pokoje ratowników medycznych, garaże dla dwóch karetek, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, a także pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyn leków, sprzętu medycznego i tlenu.

Jednokondygnacyjny obiekt jest kompleksowym centrum ratunkowym przygotowanym na stacjonowanie w nim pojedynczych zespołów ratownictwa medycznego i transportu międzyszpitalnego oraz wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt.

Budowa filii WSPR kosztowała 9,7 mln zł.

Obiekt jest częścią większej inwestycji realizowanej przez zachodniopomorskie pogotowie, która oprócz drawskiej filii zakłada budowę nowych siedzib dla pogotowia w Koszalinie i Pyrzycach. Zadanie powierzono w drodze przetargu firmie Budimex.

W Koszalinie budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2025 r. Nowa dwukondygnacyjna siedziba filii WSPR powstaje przy ul. Fałata. Będzie w niej miejsce m.in. na garaże dla sześciu karetek, pomieszczenia odpoczynku dla ratowników medycznych i lekarza oraz przestrzeń do organizacji szkoleń. Koszt prac to blisko 20 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć do lutego 2027 r.

Z kolei filia pogotowia ratunkowego w Pyrzycach, która ma powstać przy ul. Mickiewicza i zabezpieczyć funkcjonowanie dwóch zespołów ratownictwa medycznego, jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej koszt to blisko 10,8 mln zł.

WSPR w Szczecinie na realizację inwestycji w Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Pyrzycach uzyskała 30 mln zł rządowego dofinansowania z programu Polski Ład i ponad 9,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

