Odwiedź festiwal, poznaj twórców. Zrobione w Szczecinie

Fot. Piotr SIKORA

Festiwal marki „Zrobione w Szczecinie” obędzie się 4 stycznia w OFF Marinie przy ul. Chmielewskiego na Pomorzanach. To okazja, by poznać tegorocznych laureatów wyróżnionych tym certyfikatem.

W niedzielę OFF Marina zamieni się w przestrzeń spotkań z tymi, którzy tworzą, projektują i produkują tu, na miejscu. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Festiwalu Marek „Zrobione w Szczecinie”, w którym udział wezmą laureaci tegorocznej edycji konkursu.

– Już od godziny 10 w sali festiwalowej na piętrze OFF Mariny będzie można poznać nagrodzone marki z bliska – porozmawiać z ich twórcami, zobaczyć produkty, poznać historie stojące za projektami i przekonać się, jak różnorodna jest szczecińska przedsiębiorczość - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Laureaci „Zrobione w Szczecinie 2025” to marki, które zostały wyróżnione za autentyczność, innowacyjność i silne związki ze Szczecinem. Konkurs po raz kolejny pokazał, że lokalna przedsiębiorczość ma wiele twarzy – i coraz śmielej zaznacza swoją obecność nie tylko w regionie, ale i poza nim.

Równolegle, tradycyjnie już, w dużej sali OFF Mariny odbywać się będzie Szczeciński Bazar Smakoszy. To sprawdzony punkt każdej niedzieli – miejsce na spokojne śniadanie, aromatyczną kawę i zakupy pełne świeżych, rzemieślniczych produktów.

Festiwal potrwa w godzinach 10-14. Wstęp i parking są bezpłatne.

