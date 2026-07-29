Odszedł Henryk Gęsikowski. Był wyjątkową postacią szczecińskiej kultury

Fot. Dariusz Aniołkowski

W środę (29 lipca) zmarł nagle Henryk Gęsikowski - aktor teatralny i filmowy, reżyser, inicjator powstania Piwnicy przy Krypcie i kierownik artystyczny Teatru Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w latach 1989 – 1992. W latach 1992 – 1998 dyrektor Domu Kultury Środowisk Twórczych „Klub 13 Muz”. Henryk Gęsikowski był jedną z najważniejszych postaci szczecińskiej kultury po 1945 roku.

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Henryk Gęsikowski urodził się 2 listopada 1951 roku. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. W roku 1974, po ukończeniu studiów, przyjechał do Szczecina i pozostał wierny temu miastu do dzisiaj. Rozpoczynał swoją pracę w Państwowych Teatrach Dramatycznych. Po rozdzieleniu teatrów został aktorem Teatru Współczesnego. W latach 1983-86 był aktorem Teatru Polskiego, po czym wrócił na deski Teatru Współczesnego. Ma w dorobku ponad 100 ról teatralnych. Grał również w filmach - m.in. "07 zgłoś się", "Ballada o ścinaniu drzewa", " Zapis zbrodni", "Taxi A", "Miasto nocą". W latach 1989-1992 był kierownikiem artystycznym Teatru Krypta. Założył wspólnie ze szczecińskimi artystami, "Piwnicę przy Krypcie". w latach 1992 – 1998 był dyrektorem Domu Kultury Środowisk Twórczych "Klub 13 Muz". Kolejnym jego przedsięwzięciem był Teatr Otwarty - pierwszy w Szczecinie teatr prywatny. Wyreżyserował kilkanaście przedstawień teatralnych.

W 2025 roku powstał film dokumentalny w reżyserii Iwony Gacparskiej pt. „Ścieżki mojego życia”. Jest to opowieść o życiu Henryka Gęsikowskiego, który obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i półwiecza spędzonego w Szczecinie. Artysta opowiada o czasach dzieciństwa, latach studenckich spędzonych w łódzkiej Filmówce i spotkaniach z najważniejszymi mistrzami polskiej sceny teatralnej. Są tu też wspomnienia związane z pierwszymi rolami, czasami i miejscami największego rozkwitu szczecińskiego życia artystycznego, a także opowieści o wyjątkowych pasjach i marzeniach.

Karol CIEPLIŃSKI

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