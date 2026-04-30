Odsłonią pomnik pamięci więźniarek obozu koncentracyjnego

Podobóz w Königsberg in der Neumark (czyli w dzisiejszej Chojnie) był jednym z trzech podobozów KL Ravensbrück. Fot. archiwum / Piotr KARPICKI – Centrum Informacji w Chojnie

W czwartek (30 kwietnia) o g. 12 na ul. Narciarskiej w Chojnie zostanie odsłonięty pomnik „Pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, więźniarek podobozu w Königsberg in der Neumark 1944 – 1945”. W uroczystości wezmą udział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, dyrektor oddziału IPN w Szczecinie Krzysztof Męciński, burmistrz gminy Chojna Barbara Rawecka. Zapowiedziany jest też udział Pierwszej Damy Marty Nawrockiej.

REKLAMA

Na g. 11 zaplanowano mszę św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w intencji ofiar obozu.

A o g. 13 na pl. Konstytucji 3 Maja w sali widowiskowej ratusza rozpocznie się projekcja filmu „Dziewczynka ze zdjęcia”. To mocny i poruszający dokument, który wyciąga na światło dzienne tajemnice podobozu KL Ravensbrück w Chojnie, dając twarz i imię setkom zapomnianych ofiar, które umierały z wycieńczenia, pracując jako niewolnice przy obsłudze wojskowego lotniska. Sercem tej opowieści jest Jadwiga Chomicka, 13-letnia dziewczynka z Warszawy.

Pierwszy transport trafił do KL Ravensbrück 15 maja 1939 r. i liczył 867 więźniarek. Szacuje się, że przez KL Ravensbrück przewinęło się około 40 tys. Polek. Oprócz nich w obozie przebywały również kobiety z innych państw. Położony 80 km od Berlina, niedaleko od miejscowości Fürstenberg obóz miał 42 podobozy, trzy z nich znajdowały się na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego: Königsberg in der Neumark (Chojna), Kallies (Kalisz Pomorski) i Klützow (dzielnica Stargardu).

Prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, pisał na naszych łamach: „Powodem utworzenia filii Ravensbrück w ówczesnym Königsberg in der Neumark (Chojna), była konieczność skierowania niewolniczej siły roboczej do prac związanych z utrzymaniem i rozbudową znajdującego się tu lotniska Luftwaffe.

Pierwszym transportem, jaki udokumentowano, był „transport specjalny”, który 8 października 1944 r. wyruszył z Warszawy po upadku powstania warszawskiego. Dotarł on z obozu przejściowego w Pruszkowie początkowo do obozu macierzystego KL Ravensbrück, gdzie kobietom nadano numery, przyjęto na stan obozu, odebrano rzeczy osobiste, a wydano obozowe. Z transportu tego wyselekcjonowano część osób i po 2 tygodniach przewieziono do Chojny.

Oprócz Polek, stanowiących około 60 proc. uwięzionych, drugą największą grupę więźniarek stanowiły Francuzki oraz bardzo nieliczne przedstawicielki innych narodowości. Na podstawie bardzo niepełnej, bowiem kompletnie zniszczonej przez nazistów, ale odnalezionej w wyniku śledztwa dokumentacji, przyjmując do analizy zakresy numerów obozowych nadanych więźniarkom, popartych relacjami świadków ustalono, iż łączną liczbę więźniów podobozu wynosiła od 1500 do 2000 osób”. ©℗

(as)

REKLAMA