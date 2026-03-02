Odnaleziony gotycki kielich liturgiczny wróci do kołobrzeskiej bazyliki

Gotycki, pozłacany kielich liturgiczny, jeden z trzech zaginionych w czasie II wojny światowej z Bazyliki Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu, został odnaleziony i wróci świątyni 1 marca. Wcześniej będzie prezentowany w Muzeum Miasta Kołobrzeg – przekazała instytucja.

Na ślad trzeciego z gotyckich kielichów liturgicznych, zaginionych w czasie II wojny światowej z konkatedry kołobrzeskiej, wpadł kustosz Muzeum Miasta Kołobrzeg dr Robert Dziemba podczas zbierania materiałów do książki o historii tego największego w mieście kościoła.

- W 2019 r. Muzeum w Stralsundzie przekazało naszemu muzeum zbiór zdjęć wykonanych prawdopodobnie w 1932 r., na których jest trzeci kielich. Wcześniej nikt nie wiedział, że taki istnieje. Z zachowanych dokumentów wynikało, że były tylko dwa i że do przełomu 1943/1944 r. były jeszcze w Kołobrzegu. Potem ślad po nich zaginął – mówił w czwartek podczas prezentacji zabytku dr Dziemba.

W ustaleniach dotyczących identyfikacji kielicha nieoceniona, według kustosza, była pomoc ojca franciszkanina Łukasza Waszkielisa, historyka sztuki, asystenta do spraw konserwacji zabytków w Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbe, który od niedawna zajmuje się badaniem archiwów franciszkanów.

- Przesłałem zdjęcie, licząc, że może któryś z tych zaginionych kielichów znajduje się w badanych przez ojca zbiorach. I tak. Był. To dzieło średniowiecznych artystów, być może kołobrzeskich. Tego nie wiemy – powiedział dr Dziemba.

Zabytkowy kielich przetrwał wojnę prawdopodobnie przeniesiony do kościoła w podkołobrzeskim Korzystnie. Nie został wywieziony do Niemiec. Ukryty po wojnie wrócił do Kołobrzegu. Opiekowali się nim i używali go franciszkanie najpierw w Parafii Św. Marcina, a później w Parafii Krzyża Świętego. – Nie został przez nich rozpoznany – zaznaczył kustosz.

O. Waszkielis przyznał, że zabytek przez lata funkcjonował w przestrzeni Parafii Krzyża Świętego, ale brak fotografii spowodował, że używany był jak zwykły kielich, bez jakiejś wartości historycznej.

W jego ocenie „to bardzo ciekawy kielich”. - Sądzę, że wzbudzi zainteresowanie historyków sztuki, znawców tematu złotnictwa – powiedział w rozmowie z dziennikarzem PAP o. Waszkielis.

1 marca ojcowie franciszkanie przekażą odnaleziony kielich do konkatedry kołobrzeskiej. – To będzie historyczny moment. Kielich wróci do naszej bazyliki nie tylko po to, by cieszyć oko, ale aby wrócić do swojej funkcji liturgicznej – powiedział podczas prezentacji zabytku proboszcz Bazyliki Konkatedralnej WNMP w Kołobrzegu Andrzej Pawłowski.

Zaznaczył, że nowy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Krzysztof Zadarko, właśnie w niedzielę, 1 marca o godz. 13.00 będzie sprawował pierwszą mszę św. w kołobrzeskiej bazylice i używać będzie odzyskany kielich. - Trudno o piękniejszą symbolikę – zaznaczył ks. Pawłowski.

Do niedzielnego przedpołudnia gotycki kielich będzie pokazywany na wystawie w Pałacu Braunschweigów w kołobrzeskim muzeum.

