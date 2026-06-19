Odkryj jeden z najpiękniejszych zakątków pogranicza polsko-niemieckiego z pokładu tramwaju wodnego [GALERIA]

W sobotę 4 lipca rozpoczną się weekendowe rejsy ze Szczecina do Mescherin i Gartz. To wyjątkowa okazja, aby podziwiać piękne rozlewiska Odry i Międzyodrza oraz zwiedzić malownicze miasteczka, położone po obu stronach granicy. Rejsy, rozpoczynające się na Bulwarze Chrobrego (ul. Jana z Kolna 7), organizowane będą do 5 września.

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19 czerwca w rejs promujący nową atrakcję turystyczną popłynęli mieszkający po obu stronach granicy autorzy pomysłu i dziennikarze.

- Dajemy szansę turystom, żeby zobaczyli, jak piękne przyrodniczo tereny znajdują się wokół naszego miasta po obu stronach granicy. Na statek można zabrać rowery, które mogą być świetnym uzupełnieniem aktywnego wypoczynku. Płynąc ze Szczecina możemy wziąć rower na statek, dopłynąć do Gartz i wrócić do Szczecina rowerem. Można również pojechać do Gartz rowerem i wrócić do Szczecina statkiem – mówił podczas promocyjnego rejsu Ireneusz Nowak, prezes zarządu spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Obszar Doliny Dolnej Odry słynie z unikalnych ekosystemów wodnych, rozległych terenów zalewowych oraz bogactwa fauny i flory. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Od 4 lipca odkrywanie tego wyjątkowego miejsca będzie dostępne dla każdego.

Podczas trzygodzinnego rejsu będzie można nacieszyć się malowniczymi widokami, obserwować żurawie, bieliki, czaple, rybitwy czy kormorany, a także podziwiać niezwykłą roślinność wodną i rozległe trzcinowiska, tworzące charakterystyczny krajobraz Doliny Dolnej Odry. Poznawanie historii związanych z dawną żeglugą odrzańską, powstaniem Międzyodrza, unikalnym systemem kanałów i polderów oraz wydarzeniami historycznymi, związanymi z forsowaniem Odry podczas II wojny światowej, będzie możliwe dzięki aplikacji Explore Oder. Została ona wyposażona w audioprzewodnik, dostępny w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim – który opowiada o atrakcjach znajdujących się na trasie rejsu.

Dolina Dolnej Odry to jeden z najcenniejszych przyrodniczo zakątków Europy. Prawdziwy, dziki labirynt wodny, w którym od kilkudziesięciu lat rządzi wyłącznie natura, tworząc raj dla kajakarzy i miłośników wypoczynku w zgodzie z naturą – mówi przewodnik turystyczny, Jacek Woch.

Radości z nowego połączenia nie ukrywał płynący statkiem z dziennikarzami burmistrz Gartz, Luca Piwodda.

- Bardzo się cieszę, że będą rejsy ze Szczecina do Gartz. Widzę duży potencjał turystyczny w tym połączeniu. Nie powinniśmy traktować Odry i terenów nadodrzańskich jako obszaru granicznego, ale jako miejsce, które nas łączy. Partnerstwo polsko-niemieckie stale się rozwija i ten projekt jest tego potwierdzeniem – mówił Luca Piwodda.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22.06.2026 r.

WS

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