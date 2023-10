Oddaj stanik do reCYClingu. Profilaktyka i edukacja nie tylko w „Różowym październiku”

Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Co roku w październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi, trwa kampania Dotykam=Wygrywam. To przede wszystkim edukacja kobiet w profesjonalnych sklepach brafittingowych na terenie Polski, które przeprowadzają akcję reCYClingu – zbierają stare albo nowe, lecz niedopasowane staniki, a następnie przekazują je firmie Wtórpol, która nadaje im nowe życie. Przez 12 lat istnienia akcji zostało zebranych ponad 10,5 tony biustonoszy. Pieniądze w ten sposób pozyskane służą nie tylko amazonkom, ale także fundacji Wsparcie na Starcie, której nadrzędną rolą jest edukacja kobiet od najmłodszych lat, jak ważne jest badanie piersi.

Masz stanik, który zalega w szufladzie, przynieś go do „Buduaru” przy al. Piłsudskiego 15 w Szczecinie. Tu od lat akcję przeprowadza właścicielka salonu z bielizną Adrianna Sommer, certyfikowana brafitterka, a także wolontariuszka fundacji Wsparcie na Starcie i edukatorka, która od lat współpracuje ze szkołami i na warsztatach dla młodych dziewcząt opowiada, jak ważne jest samobadanie piersi i ich regularna kontrola oraz noszenie dobrze dobranego biustonosza.

Temat wciąż wstydliwy

– Gdy pytam nastolatki, co wiedzą o swoich piersiach, okazuje się, że niewiele. Nie tylko się nie badają, bo nie wiedzą, jak się do tego zabrać, ale mająrównież niską świadomość tego, że rak piersi nie dotyczy tylko dojrzałych kobiet, najczęściej pań po pięćdziesiątce. Prawda jest taka, że choroba nie wybiera ofiar według wieku – stwierdza Adrianna Sommer. – Chorują także młode kobiety, trzeba od najmłodszych lat pokazywać zatem, jak badać piersi, co może niepokoić, z jakimi objawami natychmiast udać się do lekarza.

Lekcje, spotkania, warsztaty z certyfikowaną brafitterką to także okazja, by rozwiać wszystkie swoje wątpliwości dotyczące biustu. Adrianna Sommer edukuje już dziewczynki w siódmych i ósmych klasach podstawówek, regularnie odwiedza licealistki, przychodzi do dziewczynek zamieszkujących w internatach i bursie. Tylko w tym roku odbyła już dwadzieścia takich warsztatów w różnych typach szkół. Zapraszają ją dyrektorzy placówek, szkolne pielęgniarki i to nie tylko z okazji organizowanych w placówkach oświatowych tygodniach zdrowia.

– Piersi to dla nastolatek temat wciąż wstydliwy. Dziewczęta nie wiedzą, dlaczego mają asymetrię piersi, skąd pojawiły się kropeczki wokół sutków albo rozstępy – tłumaczy brafitterka. – O rosnących piersiach mało rozmawia się w domach, prawie wcale w szkole na lekcjach biologii czy wychowania do życia w rodzinie, choć ten temat powinien być poruszany jak najbardziej naturalnie. Nastolatki zadają więc mnóstwo pytań, a po skończonych warsztatach zawsze ustawiają się w kolejce do indywidualnych rozmów.

Uczą jak badać piersi

Od niedawna Adrianna Sommer ma już własny fantom, na którym może pokazywać nastolatkom, jak zbudowana jest pierś i jak ją samodzielnie zbadać, nie omijając części obojczykowej i podpachowej. Mówi także o profilaktyce mającej na celu zapobieganie nowotworom, zaś na koniec spotkania rozdaje dziewczynkom broszurę „Cześć, piersi” – biustoedukacyjny podręcznik, który odpowiada na większość nurtujących młode głowy problemów.

– Od niedawna fundacja Wsparcie na Starcie ma także swoją aplikację, którą można zainstalować w telefonie – Biustoapka nie tylko ma wiele treści edukacyjnych, filmów instruktażowych, jak badać piersi, ale nade wszystko terminarze i przypomnienia, kiedy należy to zrobić – wyjaśnia A. Sommer. – Warto ją ściągnąć, bo to kopalnia wiedzy o piersiach, samokontroli, mammografii, kosmetykach do biustu i odpowiedniej bieliźnie.

Tej edukacji służą właśnie środki zebrane z reCYClingu staników – fundacja wydaje je na broszury dla nastolatek, książki – cegiełki, np. „Pokochaj swoje piersi” – biustopozytywny poradnik dla dziewcząt i ich mam oraz kosmetyki – cegiełki do pielęgnacji piersi.

– Na starcie akcji zebrałam 91 staników, w zeszłym roku było ich już 243, w tym roku na pewno będzie ich więcej, bo panie mają coraz większą świadomość tej zbiórki – podsumowuje Adrianna Sommer i zachęca, by przejrzeć szafy, komody, szuflady i garderoby, a niedopasowane, stare, nienoszone biustonosze przynieść do reCYClingu.

Biustonosze można przynosić do studia Buduar przy al. Piłsudskiego 15 (czynne do godz. 18), do salonów DepilConcpet przy ul. Wielkopolskiej 26/2 oraz na prawobrzeżu przy ul. Pomarańczowej 15 a (czynne do godz. 20). Zbiórka trwa do 31 października. ©℗

Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA