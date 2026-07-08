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Oddaj krew i uczcij pamięć bohaterów. Trwa ogólnopolska akcja

Data publikacji: 08 lipca 2026 r. 12:42
Ostatnia aktualizacja: 08 lipca 2026 r. 12:42
Oddaj krew i uczcij pamięć bohaterów. Trwa ogólnopolska akcja
Fot. RCKiK Szczecin  

Oddając krew, można nie tylko uratować czyjeś życie, ale także oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zachęca mieszkańców Pomorza Zachodniego do udziału w ogólnopolskiej akcji.

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Ogólnopolska zbiórka krwi na hasło „Powstanie Warszawskie” organizowana jest przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion. Kampania potrwa do 31 sierpnia br. Jej celem jest połączenie pamięci o uczestnikach powstania z realną pomocą dla pacjentów potrzebujących krwi.

– W okresie wakacyjnym zapotrzebowanie na krew jest szczególnie duże. Każda donacja może uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka – przypomina RCKiK w Szczecinie. – Zachęcamy wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców Pomorza Zachodniego do udziału w akcji.

Krew można oddać w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Terenowych Oddziałach oraz podczas akcji wyjazdowych. Podczas rejestracji należy podać kod akcji: 319.

– Razem pokażmy, że pamięć o bohaterach można wyrażać poprzez czyny, które mają realne znaczenie – zachęcają organizatorzy tej inicjatywy.

(K)

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