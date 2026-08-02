Oddadzą krew w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Akcja krwiodawstwa odbędzie się na parkingu przy kościele w Chociwlu. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Mieszkańcy Chociwla i okolic będą mieli okazję połączyć patriotyczną pamięć z bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi. W niedzielę 2 sierpnia odbędzie się tam akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”.

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Mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie będzie działał w godzinach 10-14 na parkingu przy kościele Matki Bożej Bolesnej przy ul. Augusta Hlonda 9. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy spełniają wymagania do oddania krwi, aby włączyli się do tej wyjątkowej inicjatywy. Akcja ma przypominać o bohaterstwie uczestników Powstania Warszawskiego, ale jednocześnie zwraca uwagę na potrzeby współczesnych pacjentów. Krew jest lekiem, którego nie można wyprodukować, a zapotrzebowanie na nią nieustannie rośnie. Każda donacja może pomóc osobom poszkodowanym w wypadkach, chorym oraz pacjentom wymagającym pilnych zabiegów.

Organizatorzy podkreślają, że oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Dla uczestników przygotowano również pamiątkowe koszulki, które będą wręczane do wyczerpania zapasów. To wydarzenie jest okazją, by w symboliczny sposób uczcić pamięć Powstańców Warszawskich i jednocześnie zrobić coś, co może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Organizatorzy liczą na liczny udział mieszkańców i zachęcają do przyjścia w niedzielę na parking przy kościele w Chociwlu.

Organizatorami niedzielnej akcji są Fundacja Małych Stópek, Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

(w)

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