Odcinkowe pomiary prędkości. Zmiany na zachodniopomorskich drogach

Kierowcy przekraczający prędkość będą musieli liczyć się z finansowymi konsekwencjami. Fot. Artur BAKAJ

Wkrótce kierowcy z ciężką nogą będą musieli mieć się na baczności. Na trasach szybkiego ruchu pojawią się urządzenia do odcinkowych pomiarów prędkości.

Na drodze S6 – na wysokości węzła Kołobrzeg Wschód – rozpoczęły się prace, których efektem będzie ustawienie bramownicy ze specjalistycznymi urządzeniami. Pomiar prędkości będzie prowadzony na odcinku od tego miejsca, aż do oddalonego o 3 km węzła Kołobrzeg Zachód. Kamery skanujące numery rejestracyjne pojazdów pojawią się także na odcinkach Autostrady A6 pomiędzy węzłami Dąbie i Rzęśnica oraz na ekspresowej S3 na odcinkach Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo.

Nowe urządzenia pomiarowe mają zostać zamontowane do połowy przyszłego roku. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie system zostanie uruchomiony. ©℗

(pw)

