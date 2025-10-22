Środa, 22 października 2025 r. 
Odcinkowe pomiary prędkości. Zmiany na zachodniopomorskich drogach

Data publikacji: 22 października 2025 r. 07:01
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2025 r. 11:43
Odcinkowe pomiary prędkości. Zmiany na zachodniopomorskich drogach
Kierowcy przekraczający prędkość będą musieli liczyć się z finansowymi konsekwencjami.  

Wkrótce kierowcy z ciężką nogą będą musieli mieć się na baczności. Na trasach szybkiego ruchu pojawią się urządzenia do odcinkowych pomiarów prędkości.

Na drodze S6 – na wysokości węzła Kołobrzeg Wschód – rozpoczęły się prace, których efektem będzie ustawienie bramownicy ze specjalistycznymi urządzeniami. Pomiar prędkości będzie prowadzony na odcinku od tego miejsca, aż do oddalonego o 3 km węzła Kołobrzeg Zachód. Kamery skanujące numery rejestracyjne pojazdów pojawią się także na odcinkach Autostrady A6 pomiędzy węzłami Dąbie i Rzęśnica oraz na ekspresowej S3 na odcinkach Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo.

Nowe urządzenia pomiarowe mają zostać zamontowane do połowy przyszłego roku. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie system zostanie uruchomiony. ©℗ 

(pw)

Komentarze

mk
2025-10-22 11:12:19
3 km odcinkowego pomiaru prędkości. a na pozostałym ile fabryka dała?
Wojtek
2025-10-22 10:37:09
o trzecim pasie od węzła Klucz do Goleniowa nie pomyśleli. Nawet wiadukty nie są przygotowane na to, więc za parę lat trzeba będzie wszystko burzyć, Za to na zabaweczki zapewniające przypływ szmalu zawsze znajdują kasę.
I niech mi
2025-10-22 10:02:48
ktoś powie, że rząd KO nie inwestuje w infrastrukturę.
@ed
2025-10-22 09:50:28
Trzeciego razu nie będzie bo skończy się ją kiedyś na A1 (oby nie tak tragicznie) miszczu!
rerik
2025-10-22 09:48:52
Budżet z rekordowym deficytem, który trzeba jakoś spłacać. A odsetki rosną....Z kogo by tu jeszcze zedrzeć...Na programy socjalne jest wydawane ponad dwa razy więcej niż na, ponoć rekordowe, zbrojenia. Ale tego nie wolno ruszać ! Zdzierać pod wszelakimi pretekstami od tych co jeszcze mogą mieć jakieś pieniądze .
🤔
2025-10-22 09:05:21
Ale przede wszystkim zapraszamy panie i panów policjantów do centrów miast. Może ktoś stanie z radarem Niepodległości, Wyzwolenia czy Krzywoustego
ed
2025-10-22 08:43:44
Wyrzucanie pieniędzy w błoto. 2 razy nie udowodnili mi, gdzie dokładnie przekroczyłem prędkość na tym odcinku. Średnią to oni mają - ale inteligencję i zdolność do inwestycji.
spp
2025-10-22 08:31:41
Nie rozumiem czemu każda nowo budowana droga nie ma pomiaru - najprostsze do realizacji rozwiazanie, które zminimalizowałoby liczbę wypadków na eskach do jednocyfrowej w skali roku. Ponadto trzeba walczyć z drugim najwiekszym zagrożeniem na eskach - brakiem odstępu - te kamerki mogłyby to wyłapywać spokojnie - przy masowym sprawdzanu ludzie by się nauczyli w końcu, bo dla wielu to dalej czarna magia nie jechać 10m za samochodem z przodu - jadąc nawet 150kmph
Bezpieczeńśtwo.
2025-10-22 07:38:11
Jak ktoś ma "ciężką nogę", to będzie miał lekki portfel - logiczne :)

