Od środy zasiłek dla rodziców wcześniaków

Fot. Szpital "Zdroje"

W środę 19 marca wejdzie w życie uzupełniający urlop macierzyński dla ubezpieczonych rodziców wcześniaków i dzieci, które wymagają hospitalizacji tuż po narodzinach. Rodzicom, którzy skorzystają z nowego urlopu, będzie przysługiwał zasiłek.

Uzupełniający urlop macierzyński wynosi do 15 dodatkowych tygodni opieki nad dzieckiem. Wymiar zasiłku za jego okres zależy od tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, jego masy urodzeniowej i czasu pobytu dziecka w szpitalu. Wysokość zasiłku to 100 proc. podstawy wymiaru.

Jak będzie ustalany uzupełniający urlop macierzyński dla rodzica wcześniaka?

Gdy dziecko urodzi się:

- przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą nie większą niż 1000 g - tydzień uzupełniającego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie;

- po ukończeniu 28 i przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży i z masą większą niż 1000 g - tydzień uzupełniającego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie;

- po ukończeniu 37 tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, który wyniesie co najmniej 2 dni i będzie przypadał od 5 do 28 dnia po porodzie - tydzień uzupełniającego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia do końca 8 tygodnia po porodzie.

Nowy urlop przysługuje też ubezpieczonemu, który przyjął dziecko na wychowanie:

- jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

- na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

W razie przyjęcia dziecka uzupełniający urlop przysługuje na tych samych zasadach jak ubezpieczonym, którym urodziło się dziecko, ale pod warunkiem, że dziecko przebywało w szpitalu po przyjęciu na wychowanie.

Gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, pod uwagę brana jest waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej i okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Zasiłek za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego ZUS przyzna na podstawie wniosku ZUS ZAM i zaświadczenia ze szpitala o okresie pobytu dziecka w szpitalu i o urodzeniu dziecka wraz z danymi o tygodniu ciąży, w którym się urodziło i masie urodzeniowej. Dokumenty trzeba złożyć najpóźniej w ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego.

Więcej szczegółów o nowym wsparciu na stronie www.zus.pl. (K)