Od środy na os. Zawadzkiego bez ogrzewania i ciepłej wody

Fot. Dariusz Gorajski

Kilka trudnych dni czeka mieszkańców części os. Zawadzkiego w Szczecinie. Od środy 14 stycznia od godz. 9 do soboty 17 stycznia do godz. 7 wstrzymane będą dostawy ciepła i ciepłej wody.

Dotyczy to al. Wojska Polskiego, placu św. Ottona oraz ulic: Klonowica, Litewskiej, Marlicza, Polskiego Czerwonego Krzyża, Romera, Szafera i Zawadzkiego.

- Awaria wystąpiła na sieci magistralnej, czyli tej o największej średnicy - informuje Szczecińska Energetyka Cieplna. - I chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła. Taka jest specyfika systemu ciepłowniczego.

Ekipy serwisowe SEC działają już na miejscu. (K)

