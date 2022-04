Od rana czekają na koronera. Zwłoki przy archiwum w Stargardzie

W piątek (8 kwietnia) rano policja otrzymała informacje o zwłokach znalezionych niedaleko budynku Archiwum Państwowego przy ul. K. Wielkiego w Stargardzie.

Ok. godz. 10 w okolicy budynku archiwum i tamtejszego kanału odkryto zwłoki ok. 50-letniej kobiety. Najprawdopodobniej jest to bezdomna. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe.

- Lekarz stwierdził zgon - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Od rana policja zabezpiecza zwłoki. Nie wiadomo od kiedy tam leżały. O makabrycznym znalezisku policję powiadomił przechodzień.

- Czekamy na lekarza koronera, by wypisał kartę zgonu - mówi podkom. Krzysztof Wojsznarowicz z Powiatowej Komendy Policji w Stargardzie.

Funkcjonariusze są tam od rana. Do tej pory, mimo upływu ponad trzech godzin, nie pojawił się tam lekarz uprawniony do wypisania karty zgonu. Ciała nie można więc stamtąd zabrać. ©℗

(w)