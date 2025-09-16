Od października zmiany na liniach tramwajowych i autobusowych w Szczecinie

Fot. Anna Gniazdowska

Od 1 października nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie. Tramwaje będą w godzinach szczytu kursować co 12 minut. Pojawi się też nowa linia autobusowa, która połączy plac Rodła z Osiedlem Zawadzkiego przez m.in. ulice Witkiewicza, Taczaka, Sosabowskiego i Szafera.



Komunikacja tramwajowa

Wszystkie linie tramwajowe (z wyjątkiem linii 4) w dni nauki w szkołach w godzinach 6:00-8:00 i 13:00-17:00 będą kursować z częstotliwością zwiększoną do 12 minut. Ponadto na wybranych odcinkach wprowadzone zostaną korekty czasów przejazdu. Przystanki „Kolumba”, „Zapadła” i „Tama Pomorzańska” zostaną przekwalifikowane na stałe.

Komunikacja autobusowa dzienna

Nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 86: wszystkie kursy realizowane będą na trasie Plac Rodła – Zakłady Piekarnicze; przystanek początkowy i końcowy „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego przy siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (nr 11541); w kierunku Placu Rodła od przystanku „Łukasińskiego” autobusy kursować będą przez ul. Łukasińskiego, ul. Grota - Roweckiego i ul. Witkiewicza do przystanku „Osiedle Kaliny” i dalej bez zmian. Nie będzie obsługiwany przystanek „Kutrzeby” (nr 37012). Uruchomione zostaną przystanki: „Kleeberga” (nr 33412), „Walentynowicz” (nr 36511) i „Roweckiego” (nr 36611). W kierunku Zakładów Piekarniczych trasa nie ulegnie zmianie. Kursy wykonywane będą z częstotliwością: w dni nauki w szkołach - w godzinach szczytu co 15 minut, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut. Natomiast w dni powszednie wolne od nauki w szkołach: w godzinach szczytu co 20 minut, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut. W soboty i dni świąteczne: co 40 minut.

Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 74, kursująca na trasie plac Rodła – Osiedle Zawadzkiego: na odcinku plac Rodła – Derdowskiego/Osiedle Kaliny trasą linii 86 i dalej przez ul. Witkiewicza, ul. Taczaka, ul. Sosabowskiego i ul. Szafera do pętli „Osiedle Zawadzkiego”.

Na odcinku plac Rodła – Derdowskiego/Osiedle Kaliny obowiązywać będą przystanki wspólne z linią 86. Na pozostałym odcinku uruchomione zostaną przystanki:​​​​​​​ „Kutrzeby” (nr 37011 i 37012), „Taczaka” (na żądanie, tylko w kierunku Osiedla Zawadzkiego, wspólny z linią 60, nr 34111), „Łukasińskiego” (wspólne z linią 60, nr 33511 i 33532), „Żniwna” (na żądanie, w ciągu ul. Sosabowskiego, nr 38113 i 38121), „Krzekowo” (w ciągu ul. Sosabowskiego, na torowisku, nr 30151 i 30152), „Modra” (w ciągu ul. Sosabowskiego, na torowisku, nr 37731 i 37732), „Osiedle Zawadzkiego” (stanowisko środkowe, nr 37622); wybrane kursy realizowane będą z podjazdem do przystanku „Zakłady Piekarnicze” – w takich przypadkach obowiązywać będzie dodatkowe zatrzymanie na przystanku „Łukasińskiego” nr 33542 (w ciągu ul. Łukasińskiego). Kursy wykonywane będą z częstotliwością: w dni nauki w szkołach - w godzinach szczytu co 15 minut, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut, w dni powszednie wolne od nauki w szkołach - w godzinach szczytu co 20 minut, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut, w soboty i dni świąteczne - co 40 minut.

Na linii 67 nastąpi zmiana rozkładów jazdy we wszystkie dni (zmiana godzin kursów oraz czasów przejazdu) bez zmiany częstotliwości kursowania. Na liniach 88, 102, 103, 106, 221 i 244 ze względu na dopasowanie do nowych rozkładów jazdy linii tramwajowych w dni powszednie wprowadzony zostanie podział na rozkłady jazdy obowiązujące w dni nauki w szkołach oraz w dni wolne od nauki w szkołach. Średnia częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie (z wyłączeniem linii 103 i 106). Na linii 103 w dni nauki w szkołach częstotliwość kursowania w godzinach szczytu zostanie zwiększona do 24 minut. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba podjazdów do przystanku „Bartoszewo”, realizowanych w dni powszednie. Na linii 106 w dni nauki w szkołach częstotliwość kursowania w godzinach szczytu zostanie zwiększona do 24 minut. Na liniach 103 i 106 we wszystkie dni nastąpi niewielka zmiana godzin odjazdów ze względu na dopasowanie do nowych rozkładów jazdy linii tramwajowych. Na linii 103 w soboty i dni świąteczne (z wyłączeniem Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia) uruchomiony zostanie dodatkowy kurs w relacji Police Starostwo Powiatowe (odjazd. godz. 5:21) – Police Zakłady Chemiczne (przyjazd godz. 5:40). Dotychczasowy kurs w relacji Police Rynek (odjazd godz. 5:51) – Głębokie (przyjazd godz. 6:29) wykonywany będzie 1 minutę później i rozpoczynać będzie trasę na przystanku „Police Zakłady Chemiczne” (odjazd godz. 5:47). Na linii 242 nastąpi zmiana statusu przystanków „Tama Pomorzańska” na stały. Nastąpi zmiana nazwy przystanków „Police Tanowska Szkoła” (nr 51111, 51131 i 51132) na „Police Stara Fabryka” (linie 102, 103 i 109). Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Police Klub Nauczyciela” (nr 55911) na „Police Park Solidarności” (linie 102, 109 i 526).

Komunikacja autobusowa nocna

Na linii 528 wprowadzona zostanie nowa trasa (Pomorzany Dobrzyńska – Maczka) i rozkład jazdy: w kierunku pętli „Maczka” na odcinku Pomorzany Dobrzyńska – Kręta obowiązywać będą dotychczasowe przystanki linii 528. Na pozostałym odcinku uruchomione zostaną przystanki: „Gumieńce” (wspólny z linią 98, nr 20142), „Polskich Marynarzy” (wspólny z liniami 88 i 98, nr 28311), „Maczka” (wspólny z linią 88, nr 28411); w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska” na odcinku Gumieńce – Pomorzany Dobrzyńska obowiązywać będą dotychczasowe przystanki linii 528. Na pozostałym odcinku uruchomione zostaną przystanki: „Maczka” (wspólny z linią 88, nr 28411), „Osiedle Kapitanów” (wspólny z liniami 88 i 98, nr 28611), „Hrubieszowska” (wspólny z liniami 88 i 98, nr 28711); kursy wykonywane będą co około 60 minut.

Na linii 536 wprowadzona zostanie nowa trasa (Maczka – Grzepnica) i rozkład jazdy: w kierunku pętli „Maczka” na odcinku Grzepnica – Hrubieszowska obowiązywać będą dotychczasowe przystanki linii 536. Na pozostałym odcinku uruchomione zostaną przystanki: „Polskich Marynarzy” (wspólny z liniami 88 i 98, nr 28311), „Maczka” (wspólny z linią 88, nr 28411); w kierunki pętli „Grzepnica” na odcinku Mierzyn Spółdzielców – Grzepnica obowiązywać będą dotychczasowe przystanki linii 536. Na pozostałym odcinku uruchomiona zostaną przystanki: „Maczka” (wspólny z linią 88, nr 28411), „Osiedle Kapitanów” (wspólny z liniami 88 i 98, nr 28611); skomunikowania między liniami 528 i 536 realizowane będą na pętli „Maczka”; uruchomione zostaną przystanki „Grzepnica Rezydencka” w obu kierunkach (wspólne z linią 221).

- Wprowadzane od października zmiany w komunikacji miejskiej są wynikiem poprawy sytuacji kadrowej u operatorów – w szczególności w spółce Tramwaje Szczecińskie - mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z ZDiTM. - Dzięki temu w dni powszednie (nauki w szkołach) w godzinach szczytu przywrócona zostanie 12-minutowa częstotliwość kursowania, która obowiązywała na większości linii tramwajowych do października 2022 r. Jednocześnie wprowadzone zostaną zmiany na liniach autobusowych powiązanych z liniami tramwajowymi – w szczególności w godzinach szczytu nastąpi zwiększenie częstotliwości kursowania linii 103 i 106 z 30 do 24 minut.

Zmiana rozkładu jazdy linii 86 oraz uruchomienie nowej linii 74 to odpowiedź na zgłaszane przez pasażerów uwagi dotyczące przepełnionych autobusów na dotychczasowej trasie linii 86. Dzięki naprzemiennemu kursowaniu obu linii częstotliwość kursowania w godzinach szczytu (w dni nauki szkolnej) na wspólnym odcinku wzrośnie z 10 do 7,5 minuty, co przekłada się na dwa kursy na godzinę więcej.

Wszystkie kursy linii 86 wykonywane będą na pełnej trasie – do pętli „Zakłady Piekarnicze” (dotychczas część z nich skracana była do pętli „Osiedle Kaliny”), co poprawi dostępność do komunikacji miejskiej tego obszaru miasta. Nowa linia 74 kursować będzie również przez pozbawiony obecnie komunikacji miejskiej nowo wybudowany odcinek ul. Sosabowskiego.

Z kolei zmiana trasy linii 528 odpowiada na zgłaszane przez mieszkańców Gumieniec (szczególnie rejon ul. Hrubieszowskiej i os. Za Sterem) postulaty dotyczące objęcia tego obszaru komunikacją nocną. Nowy rozkład jazdy powinien pozwolić także na zredukowanie występujących na tej linii opóźnień. Jednoczesna zmiana trasy linii 536 pozwoli na zapewnienie przesiadki między liniami 528 i 536 na tym samym przystanku – „Maczka”. (K)