Od Nowego Warpna do Bartoszewa. Połączenie na mocy porozumienia gmin

Nowa linia autobusowa połączy Nowe Warpno z miejscowościami gminy Police. Zostanie uruchomiona na mocy porozumienia burmistrzów obu gmin.

Z nowego połączenia pasażerowie skorzystają już od 1 kwietnia. Bus będzie jeździł na trasie: Nowe Warpno-Myślibórz Wielki-Poddymin-Zalesie-Tanowo-Bartoszewo i z powrotem. W dni powszednie będzie wykonywał od trzech do czterech kursów w każdą stronę (cztery od 1 maja do 30 września), a w soboty, niedziele i święta – po trzy. Nie będzie kursował 5–6 kwietnia oraz 24–26 grudnia 2026 roku. Ceny biletów jednorazowych dla pasażerów to od 4 do 10 złotych - w zależności od długości podróży, najwięcej za tę od Nowego Warpna do Bartoszewa lub w drugą stronę.

- Potrzebę takiego skomunikowania sygnalizowali sami mieszkańcy – przyznaje Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna. – Naszym zadaniem jest realizowanie ich oczekiwań. Cieszy mnie, że możemy robić to wspólnie z gminą Police.

- Wspólnie łatwiej jest rozwiązywać problemy – podkreśla Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. – To pilotażowy projekt. Jeśli okaże się, że jest duże zainteresowanie, będziemy wspólnie zabiegać o kontynuowanie takiego połączenia w kolejnych latach.

Organizatorem nowej linii komunikacyjnej jest gmina Nowe Warpno. Dzięki porozumieniu gmina Police powierza formalnie sąsiadowi realizację części zadania własnego w obszarze „publicznego transportu zbiorowego”. Obie gminy partycypują w kosztach tego przedsięwzięcia, które jest dofinansowane z wojewódzkiego "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".©℗

