Od niemal 10 lat można brać ślub cywilny w plenerze. Ile udzielono ich w Szczecinie?

Fot. PAP/Stefan Kraszewski

Wiosną minie 10 lat odkąd śluby cywilne mogą odbywać się poza urzędem. Urzędnicy podkreślają, że zainteresowanie ceremoniami w plenerze rośnie.

Z początkiem marca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa o aktach stanu cywilnego, liberalizująca możliwość zawierania ślubów poza urzędem stanu cywilnego. Do tej pory było to możliwe jedynie w szczególnych przypadkach - jak pobyt w szpitalu czy więzieniu; teraz ceremonie mogą odbywać się w plenerze bez szczególnego powodu.

W Szczecinie w 2024 r. udzielono 196 ślubów w plenerze - o 16 więcej niż w 2023 r. - poinformowała kierownik USC w Szczecinie Anna Żbikowska. Jeden z nich odbył się na stadionie klubu piłkarskiego Pogoni Szczecin. Ceremonia zorganizowana została w dniu meczowym, na trybunach - w obecności kibiców zespołu z Pomorza.

"Jeden z ciekawszych ślubów, którego miałam przyjemność udzielić, odbył się w Różance. Panna młoda szła z tatą, który prowadził ją do miejsca ceremonii przez różany szpaler. Wyglądało to przepięknie" - powiedziała. "W mojej pamięci szczególne miejsce ma też ślub, który odbył się podczas wydarzenia "Rowerowy Szczecin". Para młoda przyjechała na rowerach, wzięła ślub i odjechała ze wszystkimi gośćmi" - wskazała.

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w Warszawie Robert Szlachetka powiedział PAP, że od wprowadzenia takiej możliwości chętnych na ślub cywilny poza urzędem przybywa. "W pierwszym roku było to 100 ślubów, a w 2024 - 360. Tendencja z roku na rok jest przyrostowa - o ok. 15 proc." - zaznaczył. W stolicy dużym zainteresowaniem przyszłych małżonków cieszą się kompleksy pałacowe. To m.in. Pałac Na Wyspie, Stara Oranżeria w Łazienkach Królewskich, Zamek Ujazdowski, Pałac w Wilanowie, a także Pałac Kultury i Nauki.

Warszawscy nupturienci zawierają również małżeństwa w restauracjach, barkach na Wiśle, hotelach i swoich domach i ogrodach. "Śluby w plenerze nie są tak ekstrawaganckie jak niektórym się wydaje. Rzeczywistość to nie amerykański film. Na ślub w balonie nikt się nie zgodzi, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o aktach stanu cywilnego ceremonia musi być przede wszystkim bezpieczna i godna" - podkreślił Szlachetka.

W Gdańsku popularne są m.in. obiekty należące do Muzeum Gdańska, np. Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa i Twierdza Wisłoujście. "Chętnie wracamy do dworu Artusa, ponieważ jest to jedna z najpiękniejszych sal w Gdańsku, z wielkimi tradycjami. Zainteresowanie tym miejscem jest naprawdę duże. Będziemy mieli także ślub w Muzeum II Wojny Światowej" - przekazała PAP kierownik USC w Gdańsku Grażyna Gorczyca.

Jeden ze ślubów, który zapadł w pamięci urzędniczce, odbył się w hali sportowej Olivia - na lodowisku. "Ślub zawierali nasi olimpijczycy - hokeiści, a w uroczystości uczestniczyły wszystkie grupy ze szkółek. Uformowany został szpaler z kijów hokejowych dla młodych, którzy na ceremonię przyjechali na łyżwach. Ja też dostałam propozycję założenia łyżew, ale ponieważ od dwudziestu lat nie jeździłam, wybrałam jednak bezpieczne miejsce na podeście" - powiedziała.

Z-ca kierownika USC w Poznaniu Krzysztof Konarski udziela ślubów cywilnych od ponad 20 lat. Najbardziej urzekają go śluby zawierane w przydomowych ogródkach. "Taka uroczystość organizowana przez nowożeńców ma wtedy bardzo indywidualny charakter, do takich miejsc dobrze się wraca" - przyznał. Najczęściej wybieranymi lokalizacjami poza urzędem są z kolei ogródki przy restauracjach i hotelach. Oprócz tego ceremonie odbywały się w innych nietypowych miejscach, takich jak plaża nad jez. Kierskim, pomost, w teatrach, kinach czy Centrum Kultury Zamek.

W Krakowie na śluby cywilne poza urzędem najczęściej wybierane są teatry, tarasy widokowe, hotele, barki, ogrody Muzeum Archeologicznego czy ogrody Wawelu - poinformowała zastępca kierownika USC w Krakowie Anita Zych. W 2024 r. takich uroczystości odbyło się prawie 240 i z każdym rokiem liczba ta rośnie. "Teatr Słowackiego, Pałac pod Baranami czy Pałac Krzysztofory, to niewątpliwie jedne z najbardziej urokliwych i przyciągających miejsc na mapie Krakowa" - przyznała. Pary młode często decydują się na piękne oprawy muzyczne, własną aranżację wystroju, a także inne nietypowe dla tej uroczystości elementy, np. wzajemne złożenie sobie własnej przysięgi. „Około trzy lata temu miałam prośbę i zarazem ogromną przyjemność, przeczytać na ślubie fragment z +Uczty+ Platona” - powiedziała.

Na śluby cywilne "poza lokalem" w nietypowych, ale zarazem magicznych miejscach Krakowa decyduje się też dużo cudzoziemców. "Często mówią, że tak zakochali się w Krakowie, że chcą właśnie tutaj zawrzeć związek małżeński" - podkreśliła Zych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r. zawartych zostało ponad 145 tys. małżeństw, a rozwiązanych ponad 212 tys. Zgodnie z ustawą zawarcie związku małżeńskiego poza USC jest możliwe po złożeniu wniosku. W takiej sytuacji oprócz opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł. Miejsce, w którym zawierany jest ślub cywilny musi być bezpieczne i godne. Jeżeli tak nie jest, kierownik urzędu odmawia udzielenia ślubu w terenie.

Copyright