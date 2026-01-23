Od kawy i mody po stoczniowy dok i „lot” dywanem. „Zrobione w Szczecinie” gra z WOŚP

Fot. Dariusz GORAJSKI

Unikatowa stacja ładowania samochodów elektrycznych, zwiedzanie stoczniowego doku pływającego, autorskie grafiki, lokalna moda, aromatyczna kawa, a nawet „lot” dywanem – to tylko część aukcji, które szczecińscy twórcy i przedsiębiorcy laureaci marki „Zrobione w Szczecinie” wystawili na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na wsparcie WOŚP przeznaczono m.in. zestawy kaw od szczecińskiej palarni Korona 1912, vouchery na warsztaty kulinarne w Kulinarnym Atelier, a także ręcznie wykonane elementy biżuterii i rzemiosła artystycznego. Jedną z nietypowych propozycji jest domowa stacja ładowania Garo Entity Compact Wallbox – wyprodukowana w Szczecinie i przygotowana specjalnie na potrzeby aukcji WOŚP. Urządzenie zostało wyposażone w autorską obudowę zaprojektowaną z myślą o 34. Finale, co czyni je jedynym takim egzemplarzem.

Na aukcjach nie zabrakło także sztuki i designu. Licytujący mogą zdobyć autorskie grafiki szczecińskich artystów, w tym ilustracje Ewy Kaziszko, ręcznie wykonaną zawieszkę witrażową i biżuterię z motywami kojarzonymi z miastem, jak „Dźwigozaury”. Wśród propozycji znalazła się również moda projektowana i szyta w Szczecinie. Na aukcję trafił m.in. elegancki kombinezon marki Fanfaronada, zaprojektowany i wykonany w lokalnej pracowni.

Wśród aukcji jest też udział w zwiedzaniu stoczniowego doku pływającego NMG 1, możliwość odwiedzenia hodowli ślimaków połączona z degustacją, udział w warsztatach z ceramiki, zaproszenia do lokalnych muzeów i „lot” dywanem stworzonym przez autora słynnego zegara kulkowego ze Sklepu pod Gwiazdami.

Aukcje laureatów marki Zrobione w Szczecinie wystawił Sztab WOŚP Szczecin Technopark Pomerania #8219.

