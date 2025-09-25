Od dziś zmiana na ul. Południowej. Budują zatokę do kontroli pojazdów

Na ul. Południowej powstanie zatoka do kontroli pojazdów. Fot. ZDTiM

Zmiana organizacji ruchu na ul. Południowej w Szczecinie, na odcinku od ul. Zwierzęcy Zakątek do wiaduktu kolejowego (kierunek centrum), ma obowiązywać już od dziś (czwartek, 25 września). Wprowadza ją wykonawca prac związanych z „Budową zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej w Szczecinie”.

Czasowa organizacja ruchu przewiduje zwężenie jezdni dla pojazdów jadących w stronę ronda Uniwersyteckiego. Zwężenie z istniejących 7,0 m do 5,75 m, gdzie lewy pas będzie miał szerokość 2,75 m, a prawy 3,0 m. W związku z tym tylko prawy pas będzie przeznaczony do ruchu pojazdów ciężarowych. Na wskazanym odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.

Prace wykonuje firma Eurovia. Budowana zatoka postojowa służyć będzie do kontroli samochodów ciężarowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Umiejscowiona zostanie po prawej stronie jezdni (kierunek rondo Hakena do ronda Uniwersyteckiego), w ciągu ul. Południowej w kierunku centrum miasta. Zatoka zostanie wyposażona w 2 stanowiska wagowe, a także 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Całkowita długość zatoki wraz z pasem wyłączenia i włączenia wyniesie 350,7 m.

Zakres prac obejmuje: budowę stanowiska wagowego do kontroli pojazdów – płyta betonowa, jezdnię wjazdową i wyjazdową z projektowanej zatoki, przebudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej, budowę miejsc postojowych, wzmocnienie istniejących skarp nasypu, regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę lamp ulicznych w obrębie zatoki, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, usunięcie krzewów, wykonanie nasadzeń.

Planowany termin zakończenia prac to początek lutego przyszłego roku. Wartość zadania to prawe 1,9 mln zł brutto.

(sag)