Obwodnica Zachodnia Szczecina. Kamień węgielny pod budowę tunelu!

Nieopodal polickiego portu oficjalnie wmurowano kamień węgilny w element tunelu. W wydarzeniu brał udział m.in. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Fot. Archiwum

Przedstawiciele sopockiej spółki NDI oraz tureckich partnerów konsorcjum: Dogus Insaat Ve Ticaret i Dogus Construction Poland podpisali umowę na budowę ostatniego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina i Polic z 5-kilometrowym tunelem. Kontrakt opiewa na kwotę 5,3 mld zł. Koniec budowy to 2033 rok.

REKLAMA

W piątek, nieopodal polickiego portu oficjalnie wmurowano kamień węgilny w element tunelu. W wydarzeniu brał udział m.in. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Byli przedstawiciele inwestora, politycy, samorządowcy itd. Inwestycję będzie realizował szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- To mega inwestycja, o strategicznym znaczeniu dla polickich zakładów i regionu Pomorza Zachodniego – podkreślił minister infrastruktury. – To także technologiczne wyzwanie dla wykonawców. Zbudują 5-kilometrowy tunel pod Odrą, najdłuższy w kraju. To naprawdę ogromne wyzwanie.

Szef resortu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego przedsięwzięcia.

- Obwodnica ma dla nas szczególne znaczenie dla rozwoju naszej gminy, portu i Grupy Azoty Police – podkreśla Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. – Na tunel musimy poczekać do 2033 roku, ale połączenie z siecią autostrad i dróg ekspresowych zacznie funkcjonować jeszcze pod koniec tej dekady.

Tunel pod Odrą

Zachodnia Obwodnica Szczecina przetnie na północ od Polic rzekę Odrę, którą prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania terenowe i kwestie środowiskowe, S6 będzie przechodziła pod Odrą tunelem o długości 5 km. Będzie to dwururowy obiekt drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Kołbaskowo-Dołuje-Police

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad już wcześniej podpisał umowy z wykonawcami dwóch odcinków obwodnicy, łączących Szczecin (Kołbaskowo) i Police z węzłem Szczecin Zachód (Dołuje) po środku. Spółka PORR wykona odcinek Kołbaskowo-Dołuje za kwotę prawie 777 mln zł. Odcinek Dołuje-Police wykona sopocka spółka NDI. To rodzima firma budowlano-inżynieryjna, realizująca przedsięwzięcia infrastrukturalne, hydrotechniczne, kubaturowe. Oferta sopockiej firmy to prawie 695 mln zł.

Ring wokół Szczecina

Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina. Jak już wspomnieliśmy, obwodnica będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych i polickiego portu. Trzeci odcinek, z tunelem pod Odrą, zamykający obejście – ma być gotowy w 2033 roku

(CK)

REKLAMA