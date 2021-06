Obsługa za długa. Chciał oszczędzić czas, stracił nerwy

Nasz Czytelnik potrzebował dwóch wiaderek gruntu i opakowań tynku. Żeby oszczędzić czas i nie czekać w kolejce w hipermarkecie budowlanym, postanowił zrobić zamówienie internetowe z odbiorem własnym. Liczył na sprawną obsługę, skończyło się na rozczarowaniu. Na odbiór towaru stracił 45 minut.

Pan Mariusz w sklepie Castorama przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie zamówił online i opłacił niewielkie zakupy – dwa 25-kilogramowe wiaderka tynku i dwa opakowania gruntu. Zamówienie miało być gotowe do odbioru osobistego w ciągu 2 godzin. I było. Klient na odbiór miał tydzień, pojechał do sklepu po trzech dniach.

– To była sobota, pojechałem odebrać towar po godz. 18 – relacjonuje. – Zgodnie z instrukcją usługi, na miejscu zadzwoniłem na podany na tablicy numer telefonu, jednak nikt nie odbierał. Po kwadransie podszedł jakiś pracownik, poprosił o dane do zamówienia i poszedł. Czekałem kolejne 20 minut. Zauważyłem, że ten pracownik stoi i z kimś rozmawia, tymczasem moje zamówienie nadal nie zostało dostarczone. Pod wskazanym numerem telefonu dalej nikt nie odbierał. W końcu sam wszedłem do magazynu i dopiero załatwiłem sprawę, jeszcze raz podając pracownikowi numer zamówienia. Byłem wściekły, odbiór zamówionego towaru zamiast chwili zajął mi aż 45 minut!

Tak do sytuacji odniosło się biuro prasowe Castorama: „Castorama Polska przykłada ogromną uwagę do jakości obsługi oraz realizacji swoich zobowiązań. Codziennie sieć obsługuje tysiące transakcji internetowych, zdobywając zaufanie coraz większego grona klientów oraz przyczyniając się do oszczędności czasu. Sytuacja, w której klient oczekuje na odbiór zamówienia dłużej niż wynika to z normalnego czasu obsługi jest sytuacją nietypową i nie wpisuje się w standardy naszej obsługi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach np. zwiększonego ruchu lub innych zdarzeń losowych może wystąpić sporadycznie zakłócenie czasu oczekiwania na odbiór zamówienia. Taka sytuacja miała miejsce w opisanym zdarzeniu. Serdecznie przepraszamy klienta za opóźnienie”.

Dla pana Mariusza proste zakupy w Castoramie w formule „Zamów i odbierz” okazały się uciążliwe i nerwowe. – Choć zamawiałem przecież tylko dwa worki tynku i grunt, a nie paletę cegieł – mówi.

(gan)