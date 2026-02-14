Obrona cywilna, cyberataki, port. Szczecin buduje odporność

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przypomina, że miasto jest w procesie przygotowywania systemu obrony cywilnej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek powołał w lutym na nową kadencję – do roku 2028 – komisję do spraw bezpieczeństwa i porządku. Oprócz radnych zasiadają w niej przedstawiciele służb. Zadaniem tego gremium jest pomoc w budowaniu odporności miasta.

– Wyzwań w zakresie bezpieczeństwa wciąż jest sporo – wyjaśnia „Kurierowi” prezydent Szczecina. – A nawet więcej niż było parę lat temu. Jesteśmy w procesie przygotowywania całego systemu obrony cywilnej. Dotyczy to każdego samorządu. Dedykowane są temu środki rządowe. Przed nami wiele pracy. Komisja będzie pomagała prezydentowi w podejmowaniu decyzji o kierunkach dalszego działania w tej przestrzeni. Niestety przez lata obrona cywilna była niedoinwestowana i trochę zaniedbana. Dopiero wojna na Ukrainie spowodowała, że zaczęliśmy patrzeć na to inaczej.

Komisja zajmuje się także bieżącymi tematami, porządkiem, bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem energetycznym. Ma pomóc w zabezpieczeniu odporności miasta przed, jak to ujął prezydent, presjami zewnętrznymi. Także przed cyberzagrożeniami.

– Nie ma dnia w Szczecinie, żebyśmy nie byli narażeni na cyberatak (na instytucje – AS). Zatrzymujemy je niemal w stu procentach, ale presja jest cały czas – zdradził prezydent.

Piotr Krzystek zwrócił też uwagę, że w przypadku Szczecina ważnym elementem budowania odporności jest port.

W nowej komisji oprócz prezydenta i Mieczysława Pieczykolana, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM zasiądą radni Jan Posłuszny, Mateusz Gieryga, Henryk Jerzyk, a także: Jacek Cyburt, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Piotr Makuch, szef szczecińskiej policji, i jego zastępca Adam Śnigurowicz. W pracach komisji będzie uczestniczył też prokurator Miłosz Ziółkowski.

Głos doradczy mają: pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa Szczepan Stempiński, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Mechliński, komendant Straży Granicznej w Szczecinie Zbigniew Pałka, dyrektor Wydziału Oświaty UM Beata Wierzba i dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Beata Bugajska. ©℗

