O zdrowiu psychicznym bez tabu. Otwarty wykład w ZIP

Dlaczego tak wiele osób każdego dnia żyje w napięciu, lęku i poczuciu odrzucenia – mimo że „na zewnątrz wszystko wygląda dobrze”? Jaką cenę psychiczną płaci człowiek za konieczność ukrywania siebie, dostosowywania się do społecznych oczekiwań i życia w ciągłym poczuciu oceniania? W piątek 15 maja Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii zaprasza na wykład pt. „Heteronormatywność, stres mniejszościowy i zdrowie psychiczne – perspektywa kliniczna”. Wstęp wolny.

– W czasach rosnących kryzysów psychicznych, polaryzacji społecznej i coraz częstszych doświadczeń depresji, lęku czy wypalenia emocjonalnego, rozmowa o stresie mniejszościowym przestaje być tematem niszowym. Staje się koniecznością – zwracają uwagę organizatorzy tego wydarzenia. – Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się: czym jest heteronormatywność i jak wpływa na codzienne funkcjonowanie ludzi, jak przewlekły stres społeczny oddziałuje na psychikę i ciało, dlaczego poczucie braku akceptacji może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz jak budować bardziej wspierające i świadome społeczeństwo.

Spotkanie poprowadzi Sylwia Kowalewska – psychotraumatolożka, seksuolożka kliniczna i psychoterapeutka. Wykład skierowany jest zarówno do specjalistów, studentów, osób pracujących pomocowo, jak i wszystkich mieszkańców zainteresowanych współczesną psychologią oraz kondycją psychiczną społeczeństwa.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 18 w siedzibie ZIP przy ul. Firlika 19 w Szczecinie.

