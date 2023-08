O trudnych relacjach polsko-ukraińskich. „Sploty” w „Przełomach”

Manifestacja solidarności z Ukrainą w Szczecinie. Luty tego roku. Fot. Dariusz GORAJSKI

W piątek (25 sierpnia), o g. 17 w Centrum Dialogu „Przełomy”, filii Muzeum Narodowego na placu Solidarności w Szczecinie, rozpocznie się promocja książki „Sploty – o Ukraińcach z Polski. Rozmowy z Piotrem Tymą”. Wstęp wolny.

Relacje polsko-ukraińskie nie należą do najłatwiejszych. Rosyjska agresja na Ukrainę i wsparcie, którego udzieliła strona polska, przyczyniło się do chwilowego wyciszenia kwestii związanych z pamięcią o spornych momentach w historii tych dwóch narodów. Nie zostały one jednak zapomniane i ciągle wymagają podjęcia publicznego dialogu. „Sploty” stanowią odpowiedź na tę potrzebę. Rozmowa publicystki Izy Chruślińskiej z wieloletnim szefem Związku Ukraińców w Polsce, Piotrem Tymą, to prezentacja relacji polsko-ukraińskich z perspektywy polskiego obywatela pochodzenia ukraińskiego, podejmującego walkę o zachowanie pamięci na temat swojej rodzimej tradycji i kultury.

Jak sam mówi: „Bycie Ukraińcem z Polski to ciągłe odnajdywanie nici i splotów łączących mnie z historią, kulturą i tradycją mojej małej ojczyzny. To też przyjmowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu tych splotów, poznawanie i zachowywanie kultury i języka ukraińskiego, poznawanie przeszłości terenów, z których wywodzili się moi przodkowie. Jest to proces, który musi trwać nieustannie w każdym pokoleniu, byśmy my – Ukraińcy z Polski – nie stali się tylko kategorią z przeszłości. Bycie Ukraińcem z Polski oznacza stałą walkę – o tożsamość, o język. Ale również – bycie obywatelem Rzeczypospolitej z wszystkimi prawami i obowiązkami.”

(as)