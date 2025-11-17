O prawach i potrzebach dzieci

To będzie czwarta edycja Tygodnia Praw Dziecka w Szczecinie.

Szczecin ponownie stanie się miejscem rozmowy o prawach i potrzebach najmłodszych. W dniach 17- 21 listopada potrwa czwarta edycja Tygodnia Praw Dziecka - konferencja, cykl warsztatów i spotkań pod hasłem „Fajnie, że jesteś”.

Tegoroczne wydarzenie przypomina, że każde dziecko ma prawo być widziane, wysłuchane i szanowane. Inicjatywa, zapoczątkowana w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, realizowana jest przez Fundację Akcja Serducho, Szczecińską Izbą Adwokacką, Centrum Usług Społecznych oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP.

Program IV Tygodnia Praw Dziecka obejmie kilkadziesiąt wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców - dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i studentów. Dzisiaj w Fabryce Wody odbywa się konferencja młodzieżowa „Mamy Głos” - poruszy tematy relacji, emocji, granic i wzajemnego szacunku. Spotkanie będzie przestrzenią dialogu między młodymi, nauczycielami i dorosłymi.

W ramach Tygodnia Praw Dziecka przygotowano dwa konkursy dla dzieci i młodzieży. Międzyszkolny Konkurs Multimedialny „Jestem okej - jesteś okej”, w którym uczniowie szkół podstawowych przy wsparciu opiekunów przygotowali scenariusze, a następnie nagrali filmy o akceptacji, empatii i prawie do bycia sobą. Zwycięzców konkursu wybierzemy podczas finału Tygodnia Praw Dziecka w piątek, 21 listopada.

Konkurs fotograficzny „Moje prawa w obiektywie” zachęca do twórczego uchwycenia w kadrze codziennych sytuacji związanych z prawami dziecka. Prace będzie można oglądać w Galerii Prezydenckiej w Urzędzie Miasta od 17 do 21 listopada.

W trakcie całego tygodnia zaplanowano m.in. warsztaty o empatii, współpracy i samoakceptacji dla dzieci oraz warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów CUS. W Instytucie Pedagogiki oraz Szczecińskiej Izbie Adwokackiej odbędą się spotkania i warsztaty dla studentów, a dla najmłodszych zaplanowano dzień otwarty Izby pod hasłem „Toga i uśmiech”.

Dzień otwarty odbędzie się także w Regionalnym Centrum Kryzysowym Lewobrzeże przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, gdzie w środę, 19 listopada od 16 do 19.30 dyżurować będą psycholodzy i pedagodzy.

W trakcie Tygodnia Praw Dziecka na jednej z kamienic przy ul. Kaszubskiej powstanie mural inspirowany myślą Janusza Korczaka. Przedstawi trójkę dzieci otoczonych symbolami najważniejszych praw dziecka - od wolności, marzeń i samodzielności, po naukę, wyrażanie myśli, zabawę i rozwój. Utrzymany w ciepłej tonacji, będzie przypominał o godności i potrzebach najmłodszych.

Finał Tygodnia Praw Dziecka zaplanowano na piątek 21 listopada. Nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu filmowego, a gościem specjalnym będzie sędzia Anna Maria Wesołowska. Odbędzie się też symulacja rozprawy sądowej prowadzona przez sędziego Arkadiusza Krupę, prezentująca, jak w praktyce może wyglądać wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku.

Program tygodnia dostępny jest na stronie www.tydzienprawdziecka.pl. (K)

