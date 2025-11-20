O menopauzie ze specjalistami

Specjaliści od zdrowia kobiet spotkają się w najbliższy weekend (21-22 listopada) w Szczecinie, żeby powiedzieć o menopauzie. Konferencja i warsztaty organizowane są z inicjatywy prof. Ewy Stachowskiej - jednej z czołowych specjalistek w dziedzinie nauk o żywieniu w Polsce, powszechnie znanej też z mediów społecznościowych (Instagram i YouTube), gdzie na swoich kontach aktywnie promuje edukację zdrowotną.
Można dołączyć do spotkania, organizowanego w najbliższy weekend, także online.
Co powiedzą specjaliści?
- Wszystko to, o czym dotąd mówiło się szeptem, i wszystko to, co naprawdę może zmienić wasze życie - zapowiadają organizatorzy i zapraszają "KOBIETY przez duże M".
Pierwszego dnia, w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej PUM, będzie cykl warsztatów na żywo – od mikrobiomu po libido i psychikę, od diety planetarnej po terapeutyczne właściwości grzybów. Nie będą to wykłady z książki, a będzie praktyczna wiedza, którą można wprowadzić od razu w życie.
Drugiego dnia spotkanie będzie w Hotelu Courtyard by Marriott w Szczecinie oraz online. I uwaga - do tej części można dołączyć z własnego domu, za darmo. W czterech blokach tematycznych wystąpią lekarze różnych specjalności: ginekolodzy, nefrolodzy, gastroenterolodzy, psycholodzy, genetycy, dietetycy i farmaceuci.
- Będzie o hormonach, diecie, emocjach, starzeniu, probiotykach, ziołach i... matchy - zdradzają organizatorzy.
Będzie też okazja do zadawania pytań i rozmów.
Więcej szczegółów dotyczących rejestracji i nie tylko, można znaleźć na stronie https://zawszewartorozmawiac.pl/o-menopauzie.
Patronat nad tym wydarzeniem objął "Kurier Szczeciński".
(sag)