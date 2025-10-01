Nowy wojewódzki inspektor farmaceutyczny

Sylwia Nizielska jest farmaceutką z ponad 25-letnim stażem. Fot. ZUW

Wojewoda Adam Rudawski wręczył powołanie na stanowisko zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Sylwii Nizielskiej.

Sylwia Nizielska jest farmaceutką z ponad 25-letnim stażem. Od 2020 roku - z półroczną przerwą w 2023 r. - inspektorem w Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej. Pracowała w aptekach prywatnych, gdzie pełniła również funkcję kierownika.

Nowa inspektor jest magistrem farmacji, ze specjalizacją I stopnia z farmacji aptecznej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie profesjonalnego doradztwa i opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej.

Sylwia Nizielska funkcję zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Szczecinie objęła 1 października. (K)