Środa, 01 października 2025 r. 
Nowy wojewódzki inspektor farmaceutyczny

Data publikacji: 01 października 2025 r. 10:42
Ostatnia aktualizacja: 01 października 2025 r. 10:58
Sylwia Nizielska jest farmaceutką z ponad 25-letnim stażem. Fot. ZUW  

Wojewoda Adam Rudawski wręczył powołanie na stanowisko zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Sylwii Nizielskiej.

Sylwia Nizielska jest farmaceutką z ponad 25-letnim stażem. Od 2020 roku - z półroczną przerwą w 2023 r. - inspektorem w Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej. Pracowała w aptekach prywatnych, gdzie pełniła również funkcję kierownika. 

Nowa inspektor jest magistrem farmacji, ze specjalizacją I stopnia z farmacji aptecznej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie profesjonalnego doradztwa i opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej. 

Sylwia Nizielska funkcję zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Szczecinie objęła 1 października. (K)

