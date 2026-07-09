Nowy SDS gotowy, otwarcie we wrześniu [GALERIA, FILM]

Nowy basen będzie służył pływakom, piłkarzom wodnym i nurkom. Fot. Dariusz GORAJSKI

Po niespełna trzech latach zakończyła się budowa nowego kompleksu Szczecińskiego Domu Sportu. Wizytówką popularnego SDS-u będzie nowa hala widowiskowo-sportowa, na której trybunach stałych będzie jednorazowo mogło zasiąść nawet 1800 widzów oraz wielofunkcyjny basen.

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Budowa kompleksu SDS rozpoczęła się w grudniu 2023 roku. Wczoraj zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera poinformował oficjalnie, że obiekt przeszedł wszystkie wymagane odbiory i jest gotowy do użytkowania. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi jednak dopiero po wakacjach, a pierwszą imprezą ma być silnie obsadzony turniej koszykarski.

Obiekt, który w czwartek został po raz pierwszy zaprezentowany dziennikarzom prezentuje się niezwykle efektownie. Po dawnym SDS znanym szczecinianom pozostało niewiele – stary komin obok basenu, mozaiki na ścianach i… basen dla dzieci. Wszystko pozostałe jest nowe, większe i efektowniejsze. Hala została podwyższona, wydłużona i poszerzona. Rozbudowano trybuny stacjonarne, a dla potrzeb większych widowisk zakupiono dodatkowe rozstawiane trybuny. Dzięki temu hala będzie mogła pomieścić jednorazowo nawet 1800 widzów. Przygotowano także loże VIP.

W kompleksie powstał także zupełnie nowy 30-metrowy basen, który będzie spełniał potrójną funkcję. Dzięki rozkładanej przegrodzie można nieckę podzielić na dwie części – 25 metrowy basen i pogłębioną nieckę do nurkowania o głębokości prawie 5 metrów. Po złożeniu przegrody powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki wodnej.

Obok basenu powstała nowoczesna salka bokserska z trybunami po dwóch stronach ringu. W kompleksie SDS znalazło się także miejsce dla sali rozgrzewkowej i kilku kompleksów szatni. Cały obiekt jest obecnie trzypoziomowy, wyposażony w dwie windy. W nowym SDS przygotowano miejsca dla siłowni i gastronomii. Na tyłach basenu wygospodarowano dodatkowe 80 miejsc parkingowych z wjazdem od ul. Unisławy.

Główne wejście do obiektu, podobnie jak przed laty, będzie usytuowane między halą i basenem. To tamtędy będzie odbywała się komunikacja na halę, basen dla dzieci. Wejście na basen 30-metrowy odbywać się będzie od strony szatni Floating Areny.

Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi we wrześniu podczas turnieju koszykarskiego, ale pod koniec sierpnia hala SDS będzie już biurem i strefą dla zawodników największej biegowej imprezy w mieście 47. PKO Półmaraton Szczecin.

(woj)

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