Nowy regulamin parkingu Enea Arena. Zmiany dla kierowców

Fot. NiOL

Biletu z parkomatu już nie trzeba wkładać za szybę, opłaty obowiązują dwie godziny przed imprezą, a nie cztery - jak dotychczas. Nowy regulamin parkingu Enea Arena wprowadza dwie zmiany dla kierowców.

REKLAMA

- Po pierwsze, opłata za bilet została powiązana z numerem rejestracyjnym - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Dowodem jej wniesienia w parkomacie jest papierowy bilet parkingowy z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Kontrolerzy mają dostęp online do rejestru opłat. Tak więc nie ma już konieczności umieszczania biletu pod przednią szybą pojazdu. Po drugie, opłata parkingowa obowiązuje dwie godziny przed imprezą (a nie cztery jak dotychczas) i godzinę po wydarzeniu. Oczywiście także w trakcie imprezy. Wysokość opłaty uzależniona jest od kalibru wydarzenia.

Opłaty za postój na tym parkingu można również wnosić za pomocą aplikacji mobilnych Mobilet i AnyPark oraz kodu QR.

Za postój niezgodny z regulaminem zarządca nalicza opłatę dodatkową w wysokości 200 zł. (K)

REKLAMA