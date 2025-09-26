Piątek, 26 września 2025 r. 
Data publikacji: 22 września 2025 r. 22:23
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 22:45
Nowy punkt egzaminacyjny British Council przy ul. Judyma
 

W Szczecinie oficjalnie otwarto nowy punkt egzaminacyjny British Council. Działa w SAIL International School przy ul. Judyma 24.

SAIL International School została pierwszą w Polsce instytucją partnerską British Council, w której egzaminy IELTS (International English Language Testing System) będzie można zdawać w trybie całkowicie cyfrowym, przy jednoczesnej bezpiecznej weryfikacji tożsamości zdających. To właśnie w Szczecinie British Council po raz pierwszy całkowicie odchodzi od tradycyjnej, papierowej formy egzaminów, przechodząc w pełni na rozwiązania cyfrowe.

Pierwsze sesje egzaminacyjne planowane są jeszcze w tym roku.

- Cieszymy się, że po dłuższej nieobecności British Council wraca do Szczecina, umożliwiając mieszkańcom regionu wygodny dostęp do międzynarodowych egzaminów językowych - mówią przedstawiciele placówki. (K)

 

Komentarze

Mirek
2025-09-23 09:31:03
Fajnie, dobra wiadomość.
powroty
2025-09-23 09:29:50
Wracają, bo za chwilę wróci masowa migracja za pracą. Na zmywak itp. Für Deutschland!
