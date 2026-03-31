Nowy program zdrowotny w Policach. 120 miejsc na bezpłatnej rehabilitacji

Umowę na realizację tego zadania podpisali: burmistrz Polic Krystian Kowalewski i prezes zarządu „Mediki” Mariusz Tarhoni. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Ponad sto osób w wieku 60+ z gminy Police skorzysta z bezpłatnych zabiegów w ramach rehabilitacji leczniczej. To dzięki współpracy gminy z lokalną placówką medyczną „Medika”. Zapisy ruszają od razu po świętach wielkanocnych, czyli już w przyszłym tygodniu.

Ten program to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie społeczne. Jak podkreślono podczas konferencji prasowej, dostęp do rehabilitacji w regionie był w ostatnich latach utrudniony.

Do konkursu ogłoszonego przez gminę zgłosiła się spółka „Medika”. Jako jedyna. Została więc realizatorem tego programu.

– Bardzo nas cieszy, że do realizacji tego zadania mamy tutaj policki, lokalny podmiot, który jest znany od lat i cieszy się bardzo dobrą renomą – zaznaczył burmistrz Polic Krystian Kowalewski. – Dzięki temu, oprócz dostępności ekonomicznej, mamy również dobrą dostępność komunikacyjną i bliskość.

Mariusz Tarhoni, prezes zarządu „Mediki”, zapewnił, że placówka przy ul. Bankowej jest w pełni przygotowana sprzętowo i kadrowo na przyjęcie tych dodatkowych 120 osób, które zakwalifikują się do rozpoczynającego się w kwietniu programu.

– Ta grupa dołącza do działań, które ja prowadzę dla dużo większej liczby pacjentów, i to wymagających. Mamy również do dyspozycji lekarza rehabilitacji, który będzie mógł się odnieść do przebiegu właściwej terapii – mówił Tarhoni.

Całość programu opiewa na kwotę 120 tysięcy złotych, z czego 22 procent dofinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zapisy ruszają zaraz po świętach wielkanocnych. Program jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia, zmagających się z chorobami układu ruchu lub neurologicznymi. Choć posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego nie jest obligatoryjne, jest ono zalecane dla lepszej diagnostyki. Do lekarzy POZ w gminie mają nawet trafić wzory specjalnych skierowań dla pacjentów kwalifikujących się do tego programu polityki zdrowotnej.

Program ma być realizowany do końca października tego roku. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Z programu wyłączone są osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystały z rehabilitacji refundowanej przez NFZ, ZUS czy PFRON na te same schorzenia – weryfikacja będzie się odbywała na podstawie oświadczenia pacjenta.

Kto tym razem nie będzie mógł z tego programu skorzystać, może liczyć na szansę w przyszłości, jeśli program zostanie przedłużony. Władze gminy Police traktują bowiem tegoroczną edycję jako sprawdzian i bazę do dalszego rozwoju tego rodzaju oferty.

– Ocenimy, jakie jest zapotrzebowanie, po to, żeby w przyszłości móc ewentualnie skalować odpowiednio ten program. Chcielibyśmy, aby w przyszłych latach się rozwijał, aby te usługi były dostępne coraz bardziej – zadeklarował burmistrz.

Zabiegi będą realizowane w poradni rehabilitacji leczniczej „Medika”, zlokalizowanej w Policach przy ul. Bankowej 7 A, B. Pacjenci mogą kontaktować się z placówką pod numerem telefonu: 91 350 60 73. Poradnia będzie przyjmować pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

W poniedziałek 30 marca podczas konferencji prasowej umowę na realizację tego zadania podpisali: burmistrz Polic Krystian Kowalewski i prezes zarządu „Mediki” Mariusz Tarhoni. ©℗

(sag)

