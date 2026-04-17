Nowy konsulat Austrii w Szczecinie już otwarty [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecin uroczyście otwarto Konsulat Republiki Austrii. Było symboliczne przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W wydarzeniu uczestniczył ambasador Austrii w Polsce, Hannes Schreiber.

REKLAMA

Nową placówką kieruje Małgorzata Glueck, która od lat związana jest ze Szczecinem – choć, jak sama mówi, - tylko z urodzenia nie jest szczecinianką. – Większość życia spędziłam tutaj i bardzo się z tym miastem związałam – mówi.

Od ponad 30 lat prowadzi ona w regionie działalność biznesową w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Nowa konsul podkreśla, że jej głównym celem jest zbliżenie Austrii i Pomorza Zachodniego. - Chcę rozwijać współpracę na wielu poziomach - nie tylko gospodarczo, ale też kulturalnie i turystycznie. Niech nie będzie tak, że tylko my jeździmy do Austrii. Chciałabym, żeby Austriacy częściej przyjeżdżali do nas, zobaczyli Szczecin, nasze jeziora i morze - podkreśla.

Konsulat mieści się przy ul. Doktora Judyma 24, w budynku, gdzie działa także Sail International School. To część większej działalności edukacyjnej prowadzonej przez fundację, której Małgorzata Glueck jest fundatorką i przewodniczącą rady. W jej ramach funkcjonują szkoła podstawowa i liceum oparte na programie Cambridge, a w planach jest także wdrożenie programu IB. Poza biznesem i edukacją, Glueck od lat angażuje się społecznie – m.in. w działania charytatywne wspierające osoby chore na raka.

Małgorzata Glueck współorganizowała wydarzenia, podczas których zbierano środki na leczenie i modernizację oddziałów szpitalnych. Choć, jak przyznaje, na początku liczba kontaktów między regionem a Austrią wydawała się niewielka, szybko okazało się, że współpraca już istnieje i ma spory potencjał. W regionie działa wiele firm z austriackim kapitałem, które inwestują i tworzą miejsca pracy. Konsulat na razie będzie działał elastycznie – wizyty będzie można umawiać indywidualnie, głównie telefonicznie lub mailowo.

- Na początku to będą małe kroki, ale zależy mi, żeby zbudować coś trwałego i naprawdę potrzebnego – mówi nowa konsul.

(dg)

REKLAMA