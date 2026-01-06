Noworoczne morsowanie nad jeziorem Gardzko już dziś. Mroźna kąpiel i gorące serca

Dziś, 6 stycznia, o godz. 13 nad jeziorem Gardzko w miejscowości Mogilica, (gmina Dolice) odbędzie się wyjątkowe noworoczne morsowanie. Wydarzenie połączy zimową aktywność, dobrą zabawę i szczytny cel. Podczas spotkania prowadzona będzie zbiórka na rzecz dzielnego bohatera, Kacpra Stasiuka.

Organizatorzy zapowiadają, że atrakcji nie zabraknie. Na uczestników i kibiców czekać będą m.in. mobilna sauna, jacuzzi, piana party, ognisko z kiełbaskami oraz gorąca zupa, która pomoże się rozgrzać po lodowatej kąpieli. Kolorowo ubrani morsujący i zimowa sceneria jeziora Gardzko mają stworzyć niezapomniany klimat.

Pan Krzysztof z Dolic już od samego rana „przecierał szlaki” na jeziorze, przygotowując teren do wydarzenia i morsował jako pierwszy.

- Polecam każdemu, robię to od 10 lat i nie choruję! - mówi 55-latek. Noworoczne morsowanie jest otwarte dla wszystkich, zarówno doświadczonych morsów, jak i osób, które dopiero chcą spróbować zimnej kąpieli lub po prostu spędzić czas w dobrej atmosferze.

– To doskonała okazja do śnieżnej aktywności i integracji mieszkańców - mówią organizatorzy, zapraszając morsów, sympatyków, mieszkańców gminy Dolice oraz wszystkich miłośników dobrej zabawy.

Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 13. Jezioro Gardzko stanie się miejscem, gdzie morsowanie połączy się z pomocą, a zimno w wodzie skontrastuje z ciepłem ludzkich serc.

Na miejscu trwają przygotowania, pomagają w nich druhowie z Dolic i Kolina. Organizatorami morsowania są gmina Dolice i Fundacja Region Powiat Gmina.

(w)

