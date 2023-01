Nowogardzcy numizmatycy podsumowali rok

W świetlicy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie odbyło się spotkanie miłośników numizmatów. Spotkanie skierowane było do wielbicieli monet, banknotów i starodruków.

To już kolejne spotkanie członków Klubu Kolekcjonerów w Nowogardzie. Jak zawsze oczekiwane i uroczyste, ale w tym roku szczególne, bo podsumowujące rok. Na spotkaniu obecnych było około 20 osób. Kolejny raz swoje przybycie uświetnili Przemysław Zięba, znany w Polsce numizmatyk i szef Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, a także Henryk Wieczorek sekretarz. Wśród gości obecni byli również: burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz ksiądz kanonik i kapelan środowisk kresowych na Pomorzu Zachodnim Kazimierz Łukjaniuk. Spotkanie otworzył prezes Koła Numizmatycznego i Klubu Kolekcjonerów w Nowogardzie Tadeusz Łukaszewicz.

– To jest nasze spotkanie podsumowujące i wspomnieniowe o naszych przyjaciołach numizmatykach, których sylwetki dziś zostały wyeksponowane na tych tablicach. Numizmatycy w Nowogardzie i w województwie zachodniopomorskim to silna grupa – powiedział Tadeusz Łukaszewicz. – Mówią, że młodych ludzi do tego ruchu ciężko namówić, a tymczasem dziś przyjęliśmy młodego członka koła! Wręczenie złotych odznak dla Janusza Łyjaka i Marka Wilczewskiego potwierdza zaś, że numizmatyka wciąż cieszy się zainteresowaniem. Cieszę się, że od lat możemy razem działać na rzecz nowogardzkiej i zachodniopomorskiej historii i kultury i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Wspólnie wybiliśmy kilka dyplomów, monet, właśnie pracujemy nad kolejnym. Mamy również kolejne plany wystawowe, bo trzeba zaznaczyć, że nowogardzcy numizmatycy przygotowują przynajmniej dwie, nawet więcej wystaw. 41 lat Koła Numizmatycznego w Nowogardzie to tradycja i pasja, którą kontynuujemy.

Na spotkaniu można było zobaczyć wystawę eksponatów, w której znajdowały się m.in.: starodruki, dyplomy i banknoty i stare monety. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY