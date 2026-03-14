Nowe życie terenu na Łasztowni. Działka przy ulicy Energetyków na sprzedaż

​Prezydent Szczecina ogłosił nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż atrakcyjnych działek położonych przy ulicy Energetyków 40. Nieruchomość o łącznej powierzchni około 6180 metrów kwadratowych wyceniono na 19 milionów złotych – jest to cena wywoławcza, od której rozpocznie się licytacja.

Teren znajduje się w wyjątkowej lokalizacji na prawym brzegu Odry, stanowiącej łącznik między ścisłym śródmieściem, a Łasztownią. Obszar ten, leżący w bezpośrednim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych i nadodrzańskich bulwarów, przez lata był kojarzony z charakterystyczną halą namiotową. Obiekt ten powstał w 2011 roku jako tymczasowa siedziba Opery na Zamku, a później służył m.in. Teatrowi Polskiemu i organizatorom wydarzeń kulturalnych. Po demontażu konstrukcji w 2025 roku działka została uprzątnięta i przygotowana pod nową inwestycję, która docelowo ma dopełnić nowoczesną zabudowę tej części Międzyodrza.

​Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w marcu 2023 roku, obszar ten jest przeznaczony pod wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską. Przyszły inwestor, który zaoferuje najwyższą kwotę powyżej wspomnianych 19 milionów złotych, będzie mógł wznieść tu obiekty usługowe, biurowe lub handlowe, a także połączyć te funkcje z mieszkaniowymi, przy czym część mieszkalna nie może zająć więcej niż 30 procent powierzchni użytkowej. Plan dopuszcza budynki o wysokości do 24 metrów, co pozwala na harmonijne wpisanie nowej architektury w otoczenie nabrzeży i rozwijającej się infrastruktury rekreacyjnej. Przetarg odbędzie się 10 czerwca br.

(dg)

