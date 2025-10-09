Nowe światło na ul. Krzemiennej w Podjuchach

Droga została oświetlona. Fot. Dariusz GORAJSKI

Na remontowanym odcinku ulicy Krzemiennej w Szczecinie, od skrzyżowania ze Smoczą i Skalistą do Floriana Szarego, działa już nowe oświetlenie. Wieczorami, gdy dotąd panował mrok, jest teraz jasno i bezpiecznie – mieszkańcy Podjuch zyskali wreszcie dobrze oświetloną drogę.

Nowe lampy uliczne zamontowano w ramach inwestycji prowadzonej przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie. To część większego zadania obejmującego przebudowę ulic Krzemiennej i Smoczej, wartego ponad 18 milionów złotych. Do tej pory prace skupiały się głównie na budowie kanalizacji i nowej jezdni, ale uruchomienie oświetlenia to dla okolicznych mieszkańców pierwszy realnie odczuwalny efekt modernizacji.

Po zmroku widać różnicę – okolica jest bardziej przyjazna, a kierowcy i piesi mogą poruszać się po ulicy bez obaw. Jak mówią mieszkańcy, nareszcie zrobiło się tu jasno.

(dg)