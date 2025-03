Nowe połączenia kolejowe, nowy bilet. Zmiany od niedzieli

Nowy rozkład jazdy pociągów będzie obowiązywał do 14 czerwca.

Od niedzieli zmienia się rozkład jazdy pociągów - na Pomorzu Zachodnim możemy spodziewać się nowych połączeń oraz nowego biletu. Zmiany będą obowiązywać do 14 czerwca. Uaktualniony rozkład jest już dostępny na stronach internetowych przewoźników kolejowych i na portalu pasażera.

- Jako pierwsi w kraju całkowicie wymieniliśmy tabor na nowoczesny, tworzymy nowe połączenia i zagęszczamy ich siatkę – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



Na Pomorzu Zachodnim zmiany polegają przede wszystkim na uzupełnieniu dotychczasowej siatki połączeń na trasach aglomeracyjnych Szczecin – Stargard oraz Szczecin – Gryfino, a także na rozszerzeniu oferty przewozowej na trasie Szczecin – Szczecinek w maju i czerwcu.



W dni robocze zostanie uruchomiony nowy pociąg relacji Szczecin Główny - Stargard oraz Stargard – Szczecin Gł. Nowy pociąg ze stacji Szczecin Główny wyjedzie o godz. 8.43 i dotrze do Stargardu o 9.25. Kurs powrotny ze Stargardu rozpocznie się o godz. 10.25 i zakończy na stacji Szczecin Główny o godz. 11.04. Oba pociągi zatrzymywać się będą na wszystkich stacjach i przystankach pośrednich na swej trasie.



W przypadku Gryfina dobrą wiadomością jest poprawa możliwości dojazdu do tego miasta ze Szczecina w soboty, niedziele i święta w godzinach wieczornych. Dotychczas ostatni pociąg regionalny do Gryfina w weekendy i święta odjeżdżał ze Szczecina o godz. 20.30. Od 9 marca rozszerzony zostanie termin kursowania pociągu odjeżdżającego ze Szczecina Gł. o godz. 22.30, który dotychczas kursował wyłącznie w dni robocze. Od 9 marca pociąg ten będzie kursował codziennie.

Uruchomiony zostanie też nowy, codzienny pociąg powrotny z Gryfina do Szczecina. Odjedzie o godz. 23.00, a na stację Szczecin Główny wjedzie o godz. 23.24. Dotychczas ostatni pociąg z Gryfina odjeżdżał do Szczecina o godz. 20.30.



Z myślą o grupach wycieczkowych i turystach udających się na Pojezierze Drawskie, od 5 maja do 6 czerwca w dni robocze na trasie Szczecin Główny - Szczecinek kursować będzie dodatkowa, przyspieszona para pociągów. Odjazd ze stacji Szczecin Główny następował będzie o godz. 9.37. Do Szczecinka pociąg dotrze o godz. 12.19. Pociąg zatrzyma się m.in. w Drawsku Pomorskim, Złocieńcu, Czaplinku i Łubowie, z którego blisko jest do Bornego Sulinowa. W przeciwnym kierunku uruchomiony zostanie pociąg, który swój kurs w Szczecinku rozpocznie o godz. 13.18, a do stacji Szczecin Główny dotrze o godz. 16.11.



Nowością jest wprowadzenie Biletu Zachodniopomorskiego. Jest to bilet sieciowy imienny, obejmujący swym zasięgiem całą sieć kolejową Pomorza Zachodniego. Pozwala on na nielimitowaną liczbę podróży pociągami regionalnymi po całym województwie w terminie obowiązywania danego biletu. Bilet Zachodniopomorski występował będzie w wariantach: jednodniowy w cenie 65 zł; weekendowy w cenie 90; trzydobowy w cenie 120 zł; tygodniowy w cenie 220 zł; miesięczny w cenie 450 zł. Do zakupu biletu w cenie o połowę niższej uprawnieni będą seniorzy, czyli osoby, które ukończyły 70 rok życia oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

(as)