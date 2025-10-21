Nowe pociągi dla regionu. Ostatni elektryk już na torach
Nowe pociągi dla regionu. Ostatni elektryk już na torach
[GALERIA, FILM]
Data publikacji: 21 października 2025 r. 15:06
Ostatnia aktualizacja: 21 października 2025 r. 21:58
Fot. Dariusz Gorajski
W hali Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie we wtorek 21 października zaprezentowano ostatni z ośmiu nowych pociągów elektrycznych zakupionych przez Województwo Zachodniopomorskie. Tym samym zakończyła się realizacja kontraktu na dostawę nowoczesnych składów, które mają obsługiwać połączenia regionalne. Jeszcze tego samego dnia pociąg wyruszył na zachodniopomorskie tory.
REKLAMA
Wartość całego projektu to ponad 260 milionów złotych, z czego aż 84 procent kosztów pokryto z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tej inwestycji Pomorze Zachodnie ma obecnie jedną z najnowocześniejszych flot kolejowych w kraju – w regionie kursują już 72 nowoczesne pociągi, w tym spalinowe, elektryczne i hybrydowe.
Marszałek województwa Olgierd Geblewicz podkreślił, że inwestycje w tabor kolejowy to stały element polityki transportowej regionu.
– Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców wybierało kolej. To wygodny, bezpieczny i ekologiczny środek transportu. Od lat stawiamy na nowoczesny sprzęt i dobrą jakość obsługi – powiedział. Dodał też, że samorząd przygotowuje się do ogłoszenia nowego przetargu na kolejne elektryczne składy. Ich dostawa planowana jest na 2029 rok.
Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22.10.2025 r.
(dg)
Film: Dariusz Gorajski
REKLAMA
Komentarze
Iron
2025-10-21 21:04:20
A kiedy Panie Marszałku bilet jedonorazowy? Wie Pan o podwyżce PolRegio 20% biletów na trasie Stargard - Szczecin? To jest zachęta do kolei metropolitalnej?
A może jakiś pomysł na bilet dla pracujących w systemie hybrydowym, bo teraz to tylko codzienny zakup biletu. Może 10-cio przejazdówka?
No i dlaczego bilet metropolitalny zawsze ma w pakiecie komunikację Szczecin. Dlaczego nie ma miesięcznego tylko na pociąg?
Kolej
2025-10-21 18:56:28
To nie hybryda a elektryk- oznaczenie 31webb dotyczy ezt. Hybrydy mają oznaczenie 36weh
Wlkp
2025-10-21 17:51:38
Dobrze, że na początku dostaw ktoś mądry podjął decyzje, aby wnętrza były niebieskie, a nie jakieś sraczkowate czy czerwone, jak to było wcześniej i nadal niestety ma miejsce w Wielkopolsce. Morski region to i pociągi niebieskie!
Do Redaktora
2025-10-21 17:21:35
Proszę zredagowac artykuł- to są elektryczne zespoły trakcyjne, a nie hybrydowe.
Długo to
2025-10-21 16:40:28
bedzie nowe panie?Zara obrysujom na krzakach w polu. To na przejeździe kolejowym kogoś spotka. Trzeba by mu zamontować jakowoś siatkie jak ukraińce przed dronami montujom!
Zaraz im pod
2025-10-21 16:33:39
koła wyjedzie jakiś wieśniak passatem na gaz i bedzie po pociongu!
Hubi
2025-10-21 16:05:02
Fajnie, że są nowe pociągi. Jednak jest problem: gdzie będą jeździć, bo tory kolejowe pozamieniano na ścieżki rowerowe lub na obwodnice drogowe (Myślibórz, Barlinek). Pyrzyce były dawniej węzłem kolejowym, pociągi kursowały w pięciu kierunkach( Stargard, Kostrzyn, Gryfino, Siekierki, Przelewice. Obecnie żadna z tych linii kolejowych nie jest czynna!