Nowe pociągi dla regionu. Ostatni elektryk już na torach [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W hali Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie we wtorek 21 października zaprezentowano ostatni z ośmiu nowych pociągów elektrycznych zakupionych przez Województwo Zachodniopomorskie. Tym samym zakończyła się realizacja kontraktu na dostawę nowoczesnych składów, które mają obsługiwać połączenia regionalne. Jeszcze tego samego dnia pociąg wyruszył na zachodniopomorskie tory.

Wartość całego projektu to ponad 260 milionów złotych, z czego aż 84 procent kosztów pokryto z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tej inwestycji Pomorze Zachodnie ma obecnie jedną z najnowocześniejszych flot kolejowych w kraju – w regionie kursują już 72 nowoczesne pociągi, w tym spalinowe, elektryczne i hybrydowe.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz podkreślił, że inwestycje w tabor kolejowy to stały element polityki transportowej regionu.

– Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców wybierało kolej. To wygodny, bezpieczny i ekologiczny środek transportu. Od lat stawiamy na nowoczesny sprzęt i dobrą jakość obsługi – powiedział. Dodał też, że samorząd przygotowuje się do ogłoszenia nowego przetargu na kolejne elektryczne składy. Ich dostawa planowana jest na 2029 rok.

Marszałek zwrócił uwagę, że region jako pierwszy w kraju wprowadził na swoje tory pociągi hybrydowe, które mogą jeździć zarówno z napędem elektrycznym, jak i spalinowym. – To rozwiązanie ekologiczne i oszczędne, które pozwala docierać tam, gdzie sieć trakcyjna jeszcze nie sięga – dodał Geblewicz.©℗

Film: Dariusz Gorajski

