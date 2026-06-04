Nowe kasowniki w autobusach. Duży ekran, przejrzysta grafika i wiele funkcji

W czterech nowych autobusach Solaris pojawiły się kasowniki, które nie tylko kasują bilety, ale także wyświetlają poszczególne trasy i przystanki. Fot. SPA „KLONOWICA”

Od wtorku Szczecinianie mogą korzystać z nowoczesnych kasowników w nowych autobusach Solaris SPAK. Na razie wyposażono w nie tylko cztery pojazdy, ale pojawią się również w kolejnych zamówionych autobusach.

REKLAMA

Cztery nowe elektryki Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” wyjechały na ulice miasta w maju tego roku. Od wtorku 2 czerwca działają w nich kasowniki wykorzystujące pełne oprogramowanie. Podstawowy ekran wyświetla nazwę operatora autobusu, datę, godzinę, nr linii, nazwę przystanku końcowego, nazwę przystanku bieżącego i kilku następnych, aktualny stan kasownika (zablokowany lub dostępny). Część informacji jest podawana w języku polskim i angielskim.

– Prawdopodobnie takie same kasowniki znajdą się na wyposażeniu kolejnych zamówionych już autobusów. W przyszłym roku Solaris dostarczy na Klonowica 12 przegubowych hybryd, a w latach 2027-2028 do SPA Dąbie aż 44 autobusy hybrydowe – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy SPA „Klonowica”.

Cztery najnowsze autobusy elektryczne to pojazdy jednoczłonowe, niskopodłogowe o pojemności 75 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Wyposażone są w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, dwie dwuportowe ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie wewnętrzne LED, przeszkloną, wydzieloną kabinę kierowcy typu „zamkniętego”, monitoring złożony z ośmiu kamer. Nowe autobusy to efekt umowy podpisanej w lipcu 2025 roku z Gminą Szczecin. Wartość zamówienia to 12 693 600 zł brutto. Gmina Szczecin w ostatnich 18 miesiącach zamówiła autobusy i tramwaje o wartości 400 mln zł.

(aj)

REKLAMA