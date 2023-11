Nowe boiska, bieżnie, sale gimnastyczne [GALERIA]

Najwięcej zmian dotyczy Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej.

Modernizują się szczecińskie placówki oświatowe. Dzięki nowym inwestycjom trzy szkoły mają nowoczesne boiska, bieżnie, sale gimnastyczne i pomieszczenia dydaktyczne. Najwięcej zmian dotyczy Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej.

Dzieci z ubytkami słuchu uczą się już w nowym budynku. Mają do dyspozycji nie tylko przestronne sale lekcyjne, ale także mogą uprawiać sport w hali gimnastycznej. Teraz czas na boisko do siatkówki, koszykówki oraz do piłki ręcznej.

– W części zewnętrznej realizowane są aktualnie prace przy zagospodarowaniu terenu. Powstaje tam boisko sportowe wraz z piłkochwytami oraz place zabaw. Finał prac zaplanowano na wiosnę przyszłego roku – wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Koszt inwestycji przy ul. Grzymińskiej to ponad 23 mln zł brutto.

Nowa trzytorowa bieżnia wokół płyty boiska powstaje przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ulicy Rydla. Już wiosną przyszłego roku uczniowie skorzystają nie tylko z bieżni okólnej, która będzie miała 333 metry, ale także z czterech torów nowej bieżni prostej – będą tu mogli uprawiać biegi na dystansie 100 metrów. Aktualnie prace skupiają się na wykonywaniu konstrukcji podbudów pod nawierzchnię bieżni. Realizowane są także roboty dotyczące budowy odwodnienia. Koszt prac przy obiektach sportowych w SP nr 37 skalkulowano na ponad 3,7 mln zł brutto.

Z nowego boiska sportowego korzystają już uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Portowej.

– Zadanie obejmowało budowę boiska piłkarskiego z nawierzchni trawy syntetycznej oraz małej trybuny – mówi P. Zieliński. – Koszt wykonanych prac to ponad 7,2 mln zł brutto.

Wszystkie rozbudowy szkół nadzoruje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

(kel)

Fot Urząd Miasta Szczecin