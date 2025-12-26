Piątek, 26 grudnia 2025 r. 
Nowa, wyjątkowa funkcjonariuszka w gryfińskiej komendzie

Data publikacji: 26 grudnia 2025 r. 18:26
Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2025 r. 18:44
Fot. KPP w Gryfinie  

Po ponad 4-miesięcznym intensywnym szkoleniu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie dołączyła nowa, wyjątkowa funkcjonariuszka.

Jest nim owczarek holenderski o imieniu Walka, pies patrolowo-tropiący, który od teraz będzie wspierał gryfińskich mundurowych w codziennych zadaniach.

Podczas intensywnego kursu Walka zdobywała umiejętności niezbędne do pracy w policji m.in. w zakresie tropienia śladów, posłuszeństwa, działań patrolowych oraz pracy w różnych warunkach terenowych. Szkolenie wymagało dużego zaangażowania zarówno od psa, jak i jego opiekuna. Przewodnikiem Fafika jest st. post. Klaudia Iwan, z którą pies tworzy zgrany duet. Wspólna służba opiera się na wzajemnym zaufaniu, systematycznych ćwiczeniach i doskonałej współpracy, co ma kluczowe znaczenie podczas policyjnych zadań.

Nowy pies służbowy będzie wspierał funkcjonariuszy podczas poszukiwań osób zaginionych, sprawców przestępstw oraz w działaniach patrolowo-prewencyjnych. 

