Nowa technologia w szczecińskim szpitalu

Do Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt trafił skaner histologiczny III generacji – najnowocześniejsze urządzenie do obrazowania świeżych tkanek. Fot. USK nr 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie rozpoczął pracę z histologicznym skanerem III generacji do obrazowania świeżych tkanek. Jak informuje placówka, jest to pierwszy na świecie ośrodek wykorzystujący ten model urządzenia. Skaner uruchomiono w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt.

REKLAMA

W szpitalu od pewnego czasu funkcjonuje już podobne urządzenie (II generacji), wykorzystywane w Klinice Urologii podczas zabiegów operacyjnych.

– Skaner jest cyfrowym mikroskopem przeznaczonym do obrazowania powierzchni świeżych tkanek, w szczególności marginesów chirurgicznych, w bardzo wysokiej rozdzielczości – informuje Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy szpitala na Pomorzanach. – Dzięki innowacyjnej konstrukcji możliwe jest zwizualizowanie struktury komórkowej pobranej tkanki niemal natychmiast po jej wycięciu. Technologia ta pozwala lekarzom na ocenę świeżej tkanki w czasie rzeczywistym, bez konieczności oczekiwania na standardowe opracowanie preparatu histopatologicznego. Największa różnica w porównaniu z drugą generacją dotyczy szybkości pracy, cyfryzacji procesu oraz wsparcia diagnostycznego opartego na sztucznej inteligencji.

Nowa metoda obrazowania może znacząco wspierać proces podejmowania decyzji podczas zabiegów operacyjnych, umożliwiając szybką ocenę badanego materiału i zwiększając precyzję leczenia chirurgicznego.

(K)

REKLAMA