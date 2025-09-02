Nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu w Dąbiu [GALERIA]

Fot. ZDiTM Szczecin

Zakończyła się już przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń. Poprzednia działała tam prawie 50 lat.

– W ramach inwestycji wybudowano akomodacyjną acykliczną sygnalizację świetlną, wyznaczono nowe przejście dla pieszych przez ulicę Emilii Gierczak oraz dostosowano chodniki w rejonie przejść do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących – informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zmianie uległa również organizacja ruchu, która wprowadziła ruch jednokierunkowy na ul. Mianowskiego.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń została przebudowana po prawie 50 latach. Z początkiem roku 1978 został przygotowany przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów projekt sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych na tamtejszym skrzyżowaniu. W tym też roku pierwsza sygnalizacja w Dąbiu, ale również pierwsza na prawobrzeżu Szczecina, zaczęła funkcjonować.

Przebudowa sygnalizacji to zwycięski projekt zgłoszony do SBO 2023.

Plac budowy przekazano 30 grudnia ubiegłego roku. Prace prowadziła firma KBC Brok spółka komandytowo-akcyjna. Umowę z nią zawarł Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wartość umowy to kwota 1 018 440 zł brutto.

(k)