Nowa stacja BikeS przy parkingowcu na Małkowskiego

Fot. NiOL

Nowa stacja roweru miejskiego została w środę uruchomiona w Szczecinie. Znajduje się przy ul. Małkowskiego przy wjeździe do niedawno uruchomionego Parkingowca Kwartał 36.

Nowa stacja została oznaczona numerem 87 i nazywa się „Małkowskiego Parking”.

- To dobra wiadomość dla mieszkańców okolic ul. Małkowskiego, ale także dodatkowa zachęta dla kierowców do korzystania z Parkingowca Kwartał 36. Po odstawiieniu auta na parking rowerem BikeS w kilka minut można dojechać do każdego punktu w centrum miasta, i odwrotnie - z każdej części śródmieścia można szybko rowerem miejskim wrócić na ul. Małkowskiego - ocenia Wojciech Jachim, rzecznik prasowy miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

(k)

