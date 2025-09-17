Nowa pracownia gastronomiczna przy ul. Jagiellońskiej [GALERIA]

Uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gastronomicznej. Fot. Dariusz Gorajski

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie otwarto nową pracownię gastronomiczną. Sala została gruntownie wyremontowana i wyposażona w profesjonalny sprzęt, który pozwoli uczniom zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne w pracy kucharza czy cukiernika.

Pomysł modernizacji dojrzewał od kilku lat. W ośrodku odbywały się konkursy kulinarne, a firma Asprod fundowała nagrody i wspierała organizację wydarzeń.

– To właśnie wtedy pojawiła się idea, by stworzyć przestrzeń, w której uczniowie będą mogli kształcić się w warunkach zbliżonych do zawodowych – przypomniała podczas uroczystości Anna Łukasik, dyrektor marketingu firmy.

Dyrektor placówki Paweł Szuberski zaznaczył, że nowa sala to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim w uczniów. Podkreślił, że zdobyte tu doświadczenie przyda się młodzieży zarówno na egzaminach zawodowych, jak i w codziennym życiu. Wyraził także wdzięczność wobec firmy Asprod, „która od lat wspiera działania ośrodka i tym razem zdecydowała się objąć patronatem przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla kształcenia zawodowego”.

W uroczystości uczestniczył zastępca wiceprezydenta Szczecina Michał Przepiera. Zwrócił uwagę, że takie inicjatywy kształtują młodych ludzi w sposób praktyczny i trwały i dodał, że nawet ci uczniowie, którzy nie zwiążą swojej przyszłości z gastronomią, wyniosą z zajęć w pracowni umiejętności przydatne w codziennym życiu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 działa od ponad 60 lat. Kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, a od 2022 roku także uczniów z normą intelektualną. W skład placówki wchodzi Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 oraz internat. Absolwenci zdobywają kwalifikacje w wielu zawodach – od kucharza i cukiernika po stolarza, tapicera, krawca czy ogrodnika.

Nowa pracownia gastronomiczna wpisuje się także w tradycję organizowanego w ośrodku „Święta Chleba”. Jak zauważył dyrektor Szuberski, być może to właśnie tu powstaną receptury, które z czasem staną się wizytówką szkoły i miasta.©℗

(dg)