Nowa płyta na lotnisku w Dąbiu. Wyremontowana i oddana do użytku

Zakończył się remont płyty postojowej na lotnisku w Dąbiu. Fot. UM Szczecin

Zakończył się kolejny etap modernizacji infrastruktury lotniska w Dąbiu. Na zlecenie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wykonano remont fragmentu płyty postojowej o powierzchni 1500 m kw.

Ze względu na trudne warunki gruntowe – pod terenem lotniska zalegają grube warstwy torfu – konieczne było wzmocnienie podłoża. W tym celu wykonano 375 hybrydowych kolumn CSC o łącznej długości 3000 metrów bieżących. Prace objęły również wyrównanie terenu, wykonanie odwodnienia oraz budowę betonowego najazdu z kostki.

Nowa, zbrojona płyta żelbetowa o grubości 20 cm poprawi warunki użytkowania hangaru i zwiększy trwałość infrastruktury. Otoczenie płyty zostało uporządkowane i obsiane trawą. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 421 870 zł brutto.

Remont płyty to kolejna inwestycja realizowana przez ZBiLK na terenie lotniska w Dąbiu. W ostatnich latach wykonano tu m.in. renowację zabytkowych wrót hangarowych, remont dachów i obróbek blacharskich, montaż sufitu podwieszanego w hali, wymianę okien w budynku administracyjnym i od strony ul. Przestrzennej oraz przebudowę fasady nad wrotami hangaru na nowoczesną konstrukcję aluminiowo-szklaną. Na hangarze pojawił się też nowy napis „Aeroklub Szczeciński”.

Zespół lotniskowy w Dąbiu, wzniesiony w 1927 roku, jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w regionie i do dziś służy jako siedziba Aeroklubu Szczecińskiego oraz miejsce szkolenia młodych pilotów.

(dg)