Nowa oczyszczalnia w Międzyzdrojach

Trwa budowa nowej oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 60 mln zł. Blisko 40 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Dotychczasowa oczyszczalnia już wkrótce nie będzie w stanie skutecznie oczyścić wszystkich ścieków. Dzięki inwestycji powstanie nowy reaktor biologiczny oraz nowe odcinki sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7,56 km, do której podłączonych zostanie 64 gospodarstw domowych i ok. 1450 miejsc noclegowych. Po zakończeniu inwestycji miasto będzie niemal całkowicie skanalizowane. Wykonawcą robót jest WTE Wassertechnik Sp. z o.o. z Warszawy.

(rj)