Nowa obwodnica w Świnoujściu na ukończeniu. Ułatwi dojazd do hoteli

Do końca listopada firma PORR S.A. ma zakończyć budowę nowej obwodnicy wschodniej Świnoujścia. Tempo prac jest dobre i wszystko wskazuje na to, że termin wpisany w umowie zostanie dotrzymany. Na początek grudnia zaplanowany jest odbiór robót, a to oznacza, że jeszcze w tym roku droga może zostać oddana do użytku. Obwodnica ułatwi przejazd z tunelu w kierunku zachodniej części Świnoujścia. Koszt inwestycji to 41,2 mln złotych brutto. Dofinansowanie z rządowych programów wyniosło 12 mln zł.

Obecnie na budowie trwają ostatnie prace przy nawierzchniach chodników, zatokach autobusowych i drodze dla rowerów. Potem wykonawcy zostanie położenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu na samej jezdni. Będzie ona wylewana na końcu, aby nie uszkodzić jej podczas wcześniejszych robót.

Obwodnica połączy wyjazd z tunelu z centrum miasta oraz dzielnicą nadmorską. Tym samym odciąży obecną ulicę Grunwaldzką, którą przejeżdża wielu turystów. Obwodnica będzie miała prawie 1,3 km długości. Na całej długości nowej drogi, po obu stronach, będzie chodnik o szerokości dwóch metrów, a po jednej stronie dodatkowo także droga dla rowerów. Warto dodać, że po zakończeniu budowy tunelu pod Świną obwodnicą będzie można także dojechać do Centrum Usług Mulnik (obecnie dojazd jest ulicą Portową). Znajdują się tam tereny, które są przeznaczone dla lokalnych firm.

