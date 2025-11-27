Nowa nawierzchnia na ulicy Nehringa

Nową nawierzchnię zyska dwukilometrowy odcinek jezdni. Fot. ZDiTM

Na ul. Nehringa w Szczecinie wykonano prace związane z frezowaniem nawierzchni. Firma Stanled remontuje tam jezdnię i chodniki. Nową nawierzchnię zyska dwukilometrowy odcinek jezdni.

REKLAMA

Wykonawca przystąpił do regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego. Trwają prace przygotowawcze do położenia pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą jest firma Stanled ze Stargardu. Wartość przedsięwzięcia to 3 349 942 zł.

– W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni ul. Nehringa na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej, o długości dwóch kilometrów – wyjaśnia Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. – Zadanie zakłada również remont chodników w rejonie dwóch skrzyżowań ul. Nehringa z ul. Szosą Polską oraz ul. Nehringa z ul. Kościelną. Dodatkowo uwzględniono od ul. Nehringa 1 do ul. Ogrodniczej budowę brakującego odcinka chodnika wraz ze zjazdami o długości blisko 140 metrów.

(K)

REKLAMA