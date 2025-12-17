Nowa kładka przy ul. Nad Rudzianką. Naprawią zapadlisko na ścieżce

W miejscu zapadliska powstaje nowa kładka, która ma przywrócić ciągłość trasy spacerowej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym przy ul. Nad Rudzianką na osiedlu Bukowe-Klęskowo został udostępniony mieszkańcom w 2017 roku. Powstała wówczas ścieżka spacerowa z mostkiem, zamontowano ławki i kosze na śmieci, wyremontowano wlot do kanału wraz z zastawką, a także ustawiono tablice edukacyjne poświęcone bogactwu lokalnej flory i fauny. Dodatkowo zabezpieczono pnie drzew przed działalnością bobrów.

Problemem okazał się jednak grunt. Na terenie tym zaczęły pojawiać się zapadliska, które występowały w różnych miejscach. Służby Zakładu Usług Komunalnych na bieżąco interweniowały, zasypując powstające dziury. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy zapadlisko pojawiło się bezpośrednio na ścieżce spacerowej. Ze względów bezpieczeństwa ciąg pieszy został wówczas wyłączony z użytkowania.

Obecnie trwają roboty budowlane związane z naprawą uszkodzenia. W miejscu zapadliska powstaje nowa kładka, która ma przywrócić ciągłość trasy spacerowej. Prace realizuje szczecińska firma P.B. Global Radosław Białowolski. Kładka zostanie wykonana z hanitu – nowoczesnego, ekologicznego materiału kompozytowego produkowanego z recyklingu. Z tego samego materiału wykonany jest istniejący mostek. Hanit stanowi trwałą alternatywę dla drewna, co w tym miejscu ma szczególne znaczenie ze względu na aktywność bobrów. Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne – grunty nośne zalegają na głębokości około 7 metrów poniżej poziomu terenu – konstrukcja pokładu kładki zostanie posadowiona na stalowych palach. Do ich montażu wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, przeznaczony wyłącznie do instalowania pali wkręcanych. Technologia ta pozwala na precyzyjne prowadzenie prac nawet w trudnym i ograniczonym terenie, a jednocześnie jest przyjazna dla środowiska. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień br.

