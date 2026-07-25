Nowa iluminacja zamku po raz pierwszy rozświetliła Szczecin [GALERIA]

Szczecin 24.07.2026 Nowe oświetlenie zamku Fot. Dariusz Gorajski

Dopiero około godziny 22.15 rozpoczął się w piątkowy wieczór premierowy pokaz nowej iluminacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Choć pierwsze światła miały rozbłysnąć kwadrans wcześniej, opóźnienie nie wpłynęło na frekwencję. Tarasy, dziedziniec i okolice zamku wypełniły się mieszkańcami oraz turystami, którzy wykorzystali ciepły, wakacyjny wieczór, by zobaczyć pierwszą prezentację nowego systemu oświetlenia historycznej budowli.

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Kilka minut po godz. 22 zgasło dotychczasowe oświetlenie, a chwilę później elewacje zamku zaczęły stopniowo rozświetlać się kolejnymi barwami. W pierwszej części pokazu dominowało światło białe, podkreślające architekturę budynku. Następnie pojawiły się iluminacje w kolorze niebieskim, czerwonym i zielonym oraz sekwencje łączące wszystkie barwy. Podświetlone zostały elewacje od strony tarasów oraz Wieża Dzwonów. Premierowy pokaz trwał kilka minut i zakończył się brawami zgromadzonej publiczności.

Nowa iluminacja została wykonana w ramach zakończonej inwestycji obejmującej odbudowę północnego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich wraz z zagospodarowaniem Tarasu Północnego i przyległej skarpy. Zastosowany system pozwala nie tylko na codzienne oświetlenie obiektu światłem białym, ale również na tworzenie wielobarwnych kompozycji wykorzystywanych podczas świąt państwowych, rocznic i innych ważnych wydarzeń.

Na pokaz przyszło wiele rodzin z dziećmi. Sporo osób zajęło miejsca na tarasach jeszcze przed rozpoczęciem widowiska, inni obserwowali je z ulic prowadzących wokół wzgórza zamkowego lub z Bulwaru Piastowskiego.

– Chcieliśmy pokazać dzieciom zamek wieczorem, bo na co dzień oglądają go głównie podczas szkolnych wycieczek. To zupełnie inny widok. Najbardziej spodobał im się moment, kiedy elewacja zaczęła zmieniać kolory. Dla najmłodszych była to atrakcja, ale my również z przyjemnością obejrzeliśmy cały pokaz. Takie wydarzenia sprawiają, że w wakacje warto zostać w mieście – mówiła pani Katarzyna ze Szczecina, która przyszła z córką i synem.

Nie wszyscy znaleźli się pod zamkiem z zamiarem obejrzenia inauguracji nowej iluminacji.

– Szczerze mówiąc, trafiliśmy tu przypadkiem. Wracaliśmy z kolegami z Łasztowni i zobaczyliśmy, że na tarasach stoi mnóstwo ludzi. Pomyśleliśmy, że musi się coś dziać, więc zostaliśmy. Nie wiedziałem wcześniej o tym pokazie, ale dobrze, że udało się go zobaczyć. Wieczorem zamek wygląda zupełnie inaczej niż za dnia i myślę, że jeszcze nieraz przyjdziemy obejrzeć takie oświetlenie – powiedział pan Marcin.

Wieczorne widowisko było początkiem Dni Otwartych Zamku Książąt Pomorskich. W sobotę przygotowano dalszą część wydarzeń. Od południa będzie można bezpłatnie zwiedzać odbudowane skrzydło północne i wybrane wystawy, zaplanowano również spacery z przewodnikami, warsztaty dla dzieci, animacje, koncerty oraz spotkania przybliżające historię i efekty zakończonej inwestycji. Organizatorzy przewidzieli także kolejny pokaz nowej iluminacji, który ponownie rozpocznie się o godz. 22.

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski

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